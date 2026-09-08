Tối 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thành Tám (SN 1973, trú khóm 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Tám là Giám đốc Công ty TNHH VLXD Vũ Tấn Phát, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang.

Trong quá trình kinh doanh, nhằm tăng lợi nhuận, ông Tám bị cáo buộc đã thu mua số lượng lớn cát lậu, cát không rõ nguồn gốc trên thị trường với giá thấp.

Công an tỉnh An Giang khởi tố giám đốc công ty vật liệu xây dựng - Ảnh: CACC

Sau khi mua cát, vị giám đốc này cho trộn với cát có nguồn gốc, sau đó tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa nguồn hàng trước khi đưa ra tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, từ tháng 2/2023 đến khi vụ việc bị phát hiện, ông Tám nhiều lần mua hóa đơn giá trị gia tăng của 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH TMDV S.G và Công ty TNHH VLXD T.P.

Tổng số tiền thanh toán cho việc mua các hóa đơn này gần 700 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.