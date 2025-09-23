Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/9, tại phường Phú An, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Tài xế Bùi Xuân Trọng và tang vật hàng hoá. Ảnh: CA

Bước đầu điều tra, công an xác định tài xế Bùi Xuân Trọng là người điều khiển xe. Trước đó, ngày 8/9, Trọng được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê chở đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TPHCM với tiền công 8 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, Trọng điều khiển xe đầu kéo rơ-moóc chở container rỗng từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến cửa khẩu Hoa Lư, sau đó được hướng dẫn đi theo đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận 800 bao đường cát (tổng trọng lượng khoảng 40 tấn). Để hợp thức hóa, Trọng được giao 1 biên bản vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7/2025.

Sau khi chở hàng về Việt Nam qua đường mòn để né tránh kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đến rạng sáng 10/9, khi lưu thông trên Quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An), Trọng bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và tạm giữ toàn bộ lô hàng.