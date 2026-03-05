Ngày 5/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 28 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Chăm (vợ của Chinh) bị tuyên phạt 9 năm tù; Bùi Văn Bản (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng, cháu ruột của Chinh) 10 năm tù, cùng về tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc, khoảng 23h45 ngày 5/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT (Bộ Công an) tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ (cũ), TPHCM thì phát hiện có 12 tàu đang khai thác cát trái phép.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ 12 phương tiện và 3 xà lan neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ); đồng thời kiểm tra bãi tập kết cát tại bãi cát Ngọc Thảo (huyện Cần Giuộc cũ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 22 bị can. Đến tháng 8/2024, TAND TPHCM đưa các bị cáo ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 2/2025, TAND cấp cao tại TPHCM (cũ) xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với tội Rửa tiền liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Chăm và Bản do bỏ lọt hành vi phạm tội của bị cáo Trương Văn Chinh.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, Trương Văn Chinh bị tuyên phạt 17 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2-5/2022, Chinh đã thiết lập đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại vùng biển Cồn Ngựa và thuê 9 tàu ở nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội.

Rạng sáng 6/5/2022, khi nhận được tin báo về đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, Chinh đã thực hiện 7 giao dịch chuyển tổng cộng 2,9 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm nhằm tránh bị phong tỏa.

Sau khi tiếp nhận số tiền trên, tổng số dư trong tài khoản của Chăm tăng lên hơn 6,4 tỷ đồng.

Sau đó, theo yêu cầu của Chinh, Nguyễn Thị Chăm rút 6,3 tỷ đồng tiền mặt giao cho Bùi Văn Bản. Bản mang số tiền này nộp vào tài khoản cá nhân của mình. Ngoài ra, Chinh còn trực tiếp đưa thêm 3 tỷ đồng tiền mặt để Bản nộp vào cùng tài khoản.

Tổng số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội được dịch chuyển qua tài khoản của Bản là 9,3 tỷ đồng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp mà Chinh và Chăm có được.

Ngày 7/5/2022, Chinh tiếp tục chỉ đạo Bản dùng 2 tỷ đồng để thanh toán tiền thuê tàu phục vụ việc khai thác cát. Đáng chú ý, nội dung các giao dịch chuyển khoản đều được mã hóa bằng các ký hiệu riêng về tên tàu do Chinh cung cấp.