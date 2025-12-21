Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh (42 tuổi, trú tại xã Hoàng Su Phì, Tuyên Quang) để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

La Thị Thanh là Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối Kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và nông nghiệp, thú y.

Cơ quan công an thi hành các quyết định với bị can La Thị Thanh. Ảnh: CACC

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không tham mưu và triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý quyết liệt đối với các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên.

Đồng thời, bị can không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quy chế quản lý khoáng sản của UBND tỉnh. Hệ quả là để xảy ra việc Lê Văn Toàn (38 tuổi, trú Tuyên Quang) tổ chức khai thác cát trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài.

Kết quả điều tra xác định, tổng khối lượng cát bị khai thác trái phép hơn 13.000m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.