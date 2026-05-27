Ngày 27/5, Công an xã Tam Hưng (TP Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Sơn (SN 1995, trú tỉnh Nghệ An) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 17/5, Cao Văn Sơn bị xác định có hành vi dâm ô trẻ em tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng. Sau khi xảy ra vụ việc, Sơn đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.