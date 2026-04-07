Ngày 7/4, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An) 7 năm tù, cùng về tội “tham ô tài sản”.

Trong cùng vụ án, Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi) bị tuyên 3 năm tù; Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) 1 năm tù; Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, cùng ngụ phường Đạo Thạnh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: T.X

Theo cáo trạng, Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (nay là Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp) là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài sản riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Từ tháng 1/2020 đến 31/8/2023, Võ Thị Thùy Trang với vai trò kế toán, được giao quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Lợi dụng việc lãnh đạo qua các thời kỳ buông lỏng kiểm tra, giám sát, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách.

Trang đã lập khống hồ sơ, tự ý sử dụng chữ ký số của lãnh đạo để duyệt chi 173 bộ chứng từ thanh toán, qua đó chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Trong vụ án, Lê Hoàng Nhân – Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Thành 24 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Châu Thành, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) – được xác định có vai trò giúp sức, liên quan số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, các cá nhân Hồ Vũ Bảo, Nguyễn Thành Tấn và Huỳnh Thị Lan, với vai trò Trưởng ban hoặc Quyền Trưởng ban, đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát công tác tài chính – kế toán, đặc biệt trong quản lý và sử dụng chữ ký số.

Những thiếu sót trên đã tạo điều kiện để Võ Thị Thùy Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền ngân sách. Cơ quan chức năng xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân này gây thiệt hại ngân sách nhà nước, trong đó Hồ Vũ Bảo hơn 243 triệu đồng, Nguyễn Thành Tấn hơn 603 triệu đồng và Huỳnh Thị Lan hơn 1,22 tỷ đồng.