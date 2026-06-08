Ngày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959) để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Theo cơ quan công an, Lực là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty cổ CP dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH cây xanh Phương Uyên, đều có địa chỉ tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra, Lực đã có hành vi mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ trên 40 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984, là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây cảnh Điền Xá); Ngô Thị Hà (SN 1984, là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây xanh Đức Mạnh), đều có địa chỉ kinh doanh tại phường Vị Khê để điều tra về hành vi Trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.