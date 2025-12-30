XEM CLIP:

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa khởi tố các đối tượng trong đường dây này gồm: Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) về tội Buôn lậu.

Trong đó, đối tượng có vai trò tổ chức, cầm đầu là Tạ Văn Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Profit (trụ sở tại đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TPHCM). Vinh thuê Nhung và Uyên điều hành hoạt động của công ty để thực hiện hành vi phi pháp.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ (từ trái qua phải) gồm: Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên, Tạ Văn Vinh. Ảnh: CACC

Các đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở trong quy định về kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu. Thủ đoạn chính của nhóm là khai báo gian dối tên hàng hóa hoặc sử dụng các hồ sơ tự công bố không hợp lệ để tuồn hàng từ các nước như Canada, Hungary… về Việt Nam.

Hàng lậu sau khi thông quan được phân phối rộng rãi tại các tỉnh, thành trong cả nước với các nhãn hiệu thực phẩm chức năng phổ biến của các nhà sản xuất ngoại nhập như Biotech (Hungary), Mutant (Canada)…

Tang vật thực phẩm chức năng do các đối tượng buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Ảnh: CACC

Sau quá trình điều tra, theo dõi, mới đây, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra một container hàng của Công ty Profit đang làm thủ tục thông quan.

Lô hàng gồm hàng nghìn đơn vị sản phẩm mang nhãn hiệu như: Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured của nhà sản xuất Biotech (Hungary). Dù tổng trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng nhưng lô hàng này không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện từ giữa tháng 4/2025, Công ty Profit đã thực hiện 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhãn hiệu của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada).

Để "qua lưới" kiểm soát, công ty này khai báo sai lệch là thực phẩm bổ sung và dùng hồ sơ tự công bố không hợp lệ. Tổng giá trị của số hàng nhập lậu này lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm khác liên quan đến đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.