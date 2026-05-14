Ngày 14/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi, cùng ngụ xã Thường Phước, Đồng Tháp) để điều tra hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2025, Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động “Việt Tân”.

Sơn được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức.

Đến tháng 9/2025, Sơn đã lôi kéo Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức “Việt Tân”.

Từ trái qua phải: Hai bị can Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thanh Sơn. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Theo công an, trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên của tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng.

Tại đây, các đối tượng được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động “Việt Tân” để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo từ tổ chức này.

Cơ quan ANĐT khám xét nhà bị can Hùng. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin vào những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức phản động “Việt Tân”.

Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến “Việt Tân”, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.