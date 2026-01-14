Ngày 14/1, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với ông Trương Sỹ Toàn và 3 cán bộ, nhân viên nêu trên.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nằm trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh: Đ.X

Theo Công an TP Hải Phòng, vào tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ô tô vận chuyển khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Từ manh mối ban đầu, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh đang được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ nguồn nguyên liệu nhiễm bệnh này, doanh nghiệp đã sử dụng để chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6 và 7/9/2025. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác của công ty cũng được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, gồm hơn 4.000kg chả giò rế và hơn 3.000kg chả giò đặc biệt. Đáng chú ý, hơn 13.000kg bì heo và hơn 8.000kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, là tác nhân gây các bệnh nguy hiểm về đường ruột.

Cơ quan chức năng xác định số thịt lợn nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sau 4 tháng điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 người khác về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Toàn bộ số thịt lợn và các sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.