Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 6/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô, xe máy xảy ra tại phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.XX do một người đàn ông điều khiển lưu thông theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng. Khi đến ngang tòa nhà B10B Nam Trung Yên, xe bất ngờ đâm vào một xe taxi.

Không dừng lại, ô tô BKS 30A-536.XX tiếp tục đâm vào hàng loạt ô tô, xe máy đang di chuyển trên đường.

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, CSGT ghi nhận có 6 ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc và phân luồng giao thông.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô gây tai nạn và phát hiện vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Lực lượng chức năng tiếp tục đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.