Giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 khởi tranh vào sáng 24/10 tại Hà Nội. Giải đấu được tổ chức bởi Ban Thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam và TD Media, Cục TDTT cùng sự phối hợp của Vietcontent.

"Pickleball không chỉ là một môn thể thao giải trí, mà đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.

Giải đấu khai mạc vào sáng 24/10.

Các VĐV tham dự ở các nội dung: Đôi open (đôi nam, đôi nam nữ); đôi phong trào dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); cùng các nội dung đặc biệt dành cho nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng.

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều VĐV, nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng như anh em Quang Dương - Bảo Dương, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Minh Quân, Đạt "trố", Đắc Tiến, Ngọc Triệu, Nguyễn Anh Thắng hay nữ doanh nhân Lê Bách Hợp, ca sĩ Hà Lê, hoa hậu Vũ Thúy Quỳnh, MC Võ Thành Trung, Ngô Chí Lan, diễn viên Chí Nhân, cựu tuyển thủ bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm.

Tổng giá trị giải thưởng vượt ngưỡng 1 tỷ đồng. Đặc biệt, danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất giải) sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.