Sau thời gian dài không xuất hiện kể từ án phạt của LĐBC thế giới tại giải U21 thế giới 2025 hồi tháng 8, Đặng Thị Hồng trở cùng CLB Thái Nguyên ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

Tuy nhiên, tay đập 19 tuổi không thi đấu, mà được Ban huấn luyện giao nhiệm vụ làm... săn sóc viên ở đội bóng. Đây cũng là công việc mà Bích Tuyền đang làm ở CLB Ninh Bình.

Dù làm công tác hậu cần, nhưng Đặng Thị Hồng vẫn rất "ngứa nghề". Cô thường xuyên tham gia tập luyện, khởi động cùng các đồng đội trước trận đấu.

Đặng Thị Hồng có thể giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: S.N

Trước đó, sau án phạt của LĐBC thế giới, Đặng Thị Hồng tiếp tục bị LĐBC Việt Nam cấm thi đấu vô thời hạn tại các giải bóng chuyền trong nước. Điều đáng nói, cho đến thời điểm này, lý do khiến Đặng Thị Hồng phải nhận các án phạt trên vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài công việc làm săn sóc viên, Đặng Thị Hồng được tạo điều kiện học Đại học để có thể chuyển sang công tác huấn luyện. Để có thêm thu nhập, tay đập này bán hàng online các sản phẩm liên quan tới thể thao.

VCK giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 2/11 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh.

Giải đấu có sự tham gia tranh tài của 15 đội bóng gồm 7 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội nam và nữ giành chiến thắng ở trận chung kết giành quyền thăng hạng dự giải Bóng chuyền VĐQG 2026.