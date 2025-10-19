Vui chơi và kiếm tiền

Carlos Alcaraz từng thú nhận rằng lịch thi đấu dày đặc của ATP Tour khiến anh “ngộp thở” – thứ mà anh nói sẽ sớm bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của những tay vợt giỏi nhất thế giới.

Ngược lại, tuần lễ tại Six Kings Slam 2025 giống như một khoảng thở hiếm hoi cho cả đầu óc và cơ thể anh, cũng như các đối thủ.

Alcaraz vui chơi và kiếm tiền. Ảnh: EFE/EPA/STR

Giải đấu biểu diễn được tổ chức năm thứ hai liên tiếp tại Riyadh, nhằm tăng hình ảnh cho Saudi Arabia – nơi cũng đăng cai giải đua F1, các trận quyền Anh quốc tế, tổ chức LIV Golf, có giải bóng đá mà Cristiano Ronaldo và Karim Benzema thi đấu, tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha hay Siêu cúp Italia.

“Đây là một thể thức khác so với những gì chúng tôi quen thuộc”, Alcaraz chia sẻ từ trước khi ra sân đánh trận bán kết gặp Taylor Fritz (6-4, 6-2).

“Tôi hiểu những lời chỉ trích, nhưng đôi khi mọi người không nhìn từ góc độ của chúng tôi”, số 1 thế giới biện minh trước những ý kiến tranh cãi rằng anh và đồng nghiệp đánh vì tiền.

“Ở các giải chính thức, chúng tôi phải đánh liên tục 15 hoặc 16 ngày, với cường độ thể lực và tinh thần cực kỳ cao. Còn ở đây, chúng tôi chỉ chơi vui 1 hoặc 2 ngày rồi nghỉ. Thế thôi”.

Vui chơi với giá trị cao: Alcaraz, cũng như Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Fritz và Stefanos Tsitsipas được nhận 1,5 triệu USD chỉ để tham dự sự kiện tại Riyadh.

Số tiền này còn cao hơn cả phần thưởng dành cho nhà vô địch ở 9 giải Masters 1000 chính thức.

Sự chênh lệch tài chính quá lớn khiến cho một giải đấu kéo dài vỏn vẹn 4 ngày như Six Kings Slam lại có thể trao 6 triệu USD cho người vô địch, nhiều hơn cả US Open (5 triệu), Wimbledon (3,8 triệu), Roland Garros (2,8 triệu), Australian Open (2,3 triệu) – và hơn bất kỳ giải đấu nào trong lịch sử quần vợt.

Sinner có chiến thắng áp đảo. Ảnh: EFE/EPA/STR

“Tôi nghĩ Six Kings Slam là điều tốt cho chúng tôi và cho cả môn thể thao này”, Alcaraz nói với truyền hình Saudi Arabia.

Sinner áp đảo

Giải đấu không thuộc hệ thống ATP, đồng nghĩa không có điểm xếp hạng trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới mà anh và Sinner đang cạnh tranh.

Cả hai tay vợt thống trị 8 Grand Slam gần nhất của quần vợt nam, nghĩa là giành toàn bộ các danh hiệu lớn kể từ đầu năm ngoái. Họ bước ra sân ANB Arena ở Riyadh hôm thứ Bảy (sáng 19/10, theo giờ Hà Nội).

Khi tín hiệu truyền hình trực tiếp của Netflix được phát đi toàn cầu, chàng trai tóc đỏ người Italia bắt đầu áp đảo trận đấu bằng những cú đánh thuận tay không thể cản nổi.

Alcaraz, vẫn còn “băn khoăn” với chấn thương mắt cá chân trái dính phải hôm 25/9 tại ATP 500 Tokyo (trận gặp tay vợt Argentina Sebastian Baez), không thể tạo nên màn ngược dòng nào.

Không có kịch tính, không có tiếng gầm, không có nắm đấm ăn mừng – chỉ là hai tay vợt phi thường, những người giỏi nhất thế hệ của họ, kiên nhẫn kéo dài từng pha bóng dưới ánh đèn, cho đến khi cùng bước ra lưới bắt tay.

Sinner lần thứ hai vô địch Six Kings Slam. Ảnh: EFE/EPA/STR

Họ cười, ôm nhau và đùa vui sau chiến thắng 6-2, 6-4 dành cho Sinner – người bảo vệ thành công Six Kings Slam, bỏ túi giải thưởng khổng lồ 6 triệu USD.

“Khi Jannik thi đấu ở đẳng cấp này, mọi thứ luôn rất khó khăn”, Carlitos thừa nhận trong nụ cười.

Trên khán đài, tất cả khán giả đều tỏ ra mãn nguyện. Trong đó có cả các quan chức phụ trách Riyadh Season – chiến dịch giải trí khổng lồ nhằm quảng bá sự kiện thể thao của Saudi Arabia.

Cùng với thành công của Six Kings Slam nói riêng và Riyadh Season nói chung, Liên đoàn Quần vợt Saudi Arabia trước đó đã ký hợp đồng đại sứ hình ảnh với Rafael Nadal (và Paula Badosa).

Từ Laver Cup của huyền thoại Roger Federer đến Six Kings Slam, quần vợt thế giới đang không ngừng thay đổi: biểu diễn nhiều hơn, ít thể lực hơn, tài khoản không ngừng tăng lên.

Sau màn “vui chơi”, người hâm mộ chờ đợi Alcaraz và Sinner bước vào hai cuộc chiến lớn cuối cùng trong mùa giải, Paris Masters và ATP Finals.