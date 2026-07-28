Niềm tin chiến thắng

Sau 5 set trong trận chung kết đầy cảm xúc tại chặng 2 SEA V Cup 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, lần đầu đăng quang sau 4 lần tham dự giải đấu khu vực. Sau hành trình đầy ấn tượng tại SEA V Cup 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục có cơ hội tranh tài tại AVC Cup 2027 - sân chơi cấp châu lục dành cho những đội tuyển hàng đầu châu Á.

Bên cạnh những khoảnh khắc lịch sử của thầy trò HLV Federico Rampazzo, một tâm điểm khác của trận chung kết là những hình ảnh ăn mừng cực "cháy" của trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Phan Thái Linh - người mới chỉ gắn bó với các giải bóng chuyền quốc tế trong hơn 1 năm qua.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ăn mừng chức vô địch lịch sử.

Trên sóng truyền hình, ống kính máy quay của BTC liên tục lia về cô gái xinh đẹp trong thành phần BHL tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Cô nàng sinh năm 2003 trải qua những cảm xúc đặc biệt, từ căng thẳng, lo lắng, hồi hộp và cuối cùng là vỡ hòa với chiến thắng nghẹt thở của các chàng trai Việt Nam.

"Tôi luôn có niềm tin tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Chúng ta thi đấu khác hẳn so với chặng 1, các VĐV đều làm tốt nhất khả năng của mình, cả một tập thể nỗ lực để đăng quang xứng đáng", Thái Linh chia sẻ cảm xúc.

Từng bị trầm cảm

"Hotgirl" 23 tuổi cho biết chức vô địch của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đã giúp cô chiến thắng được chính bản thân. Trước đó, ở vòng 1 Thái Linh đọc những bình luận không tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người nói Thái Linh làm chưa tốt công việc phiên dịch, có những hành động "thả tim" được cho là thiếu chuyên nghiệp, gây mất tập trung với cầu thủ trên sân.

"Tôi đã rất buồn, thậm chí trầm cảm, nhưng chính các anh trong đội đã luôn động viên, ngày nào cũng làm công tác tâm lý giúp tôi cân bằng lại. Đó là điều xúc động và kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi. Bây giờ, chức vô địch đã xóa hết mọi nỗi buồn", Thái Linh chia sẻ.

Thái Linh rất yêu bóng chuyền.

Thái Linh đến với bóng chuyền rất tình cờ, khi cô thi tuyển làm trợ lý ngôn ngữ cho tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ngay trong lần gặp đầu tiên, HLV Federico Rampazzo đã chọn cô gái đáng yêu vì "ở trên sân chỉ có cô ấy nói chuyện được với tôi".

"Trước đó, tôi mê bóng chuyền vì có xem một bộ phim nổi tiếng về bóng chuyền của Nhật Bản. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự dẻo dai, tốc độ, luật chơi hấp dẫn, đặc biệt là sau từng điểm số có thể thay đổi tất cả. Dù vậy, bản thân tôi lại không chơi được bóng chuyền vì mình không có năng khiếu, nhưng tôi muốn theo đuổi môn thể thao này theo cách riêng của mình", Thái Linh cho biết.

Thành tích học tập khủng và ước mơ đặc biệt với bóng chuyền

Thái Linh vừa tốt nghiệp trường đại học RMIT với nhiều thành tích xuất sắc. Cô gái người Hà Nội gây chú ý đặc biệt khi có thể sử dụng 5 ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn và Pháp.

Sau khi nhận bằng Cử nhân RMIT, cô tiếp tục học lên Thạc sỹ, và mới trúng tuyển trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc. "Đó là một cuộc thi rất khắt khe, và tôi rất vui khi trúng tuyển", nữ trợ lý ngôn ngữ tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khẳng định.

Cô vừa nhận bằng cử nhân RMIT.

Việc theo học ở Trung Quốc có thể cũng khiến Thái Linh phải rời xa bóng chuyền, khó có cơ hội đồng hành với các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Cựu sinh viên RMIT cho biết: "Đúng là rất khó, nhưng HLV Federico Rampazzo nói tôi có thể trở về với đội bất cứ lúc nào, hoặc có thể lên kế hoạch đi cổ vũ đội tuyển trong vai trò một CĐV".

"Bản thân tôi muốn học và làm về ngoại giao thể thao, tổ chức và quản lý thể thao, để các VĐV có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa. Các VĐV nổi tiếng có nhiều cơ hội được thi đấu, truyền cảm hứng cho xã hội", Thái Linh bày tỏ.

Một số hình ảnh của Thái Linh:

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa làm nên lịch sử với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết chặng 2 SEA V Cup 2026. Trong ngày đăng quang của các chàng trai Việt Nam, nữ trợ lý ngôn ngữ Thái Linh gây chú ý mạnh với giới truyền thông khu vực bởi sắc đẹp cùng những màn ăn mừng rất "cháy" trên sân.

Thái Linh tốt nghiệp trường RMIT với thành tích rất xuất sắc. Ngoài ra, cô nàng xinh đẹp còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là thể thao.

Nữ trợ lý ngôn ngữ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn nổi bật trên sân bởi sự năng động, xinh đẹp.

Thành tích học tập cực khủng của Thái Linh.

Đáng chú ý, cô có thể sử dụng 5 ngôn ngữ, trong đó thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung.

Với thành tích xuất sắc trong học tập, Thái Linh nhận học bổng tại Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc.

Thái Linh có tình yêu đặc biệt với bóng chuyền. Cô từng là Chủ tịch CLB bóng chuyền RMIT.

Thái Linh mới chỉ cộng tác với LĐBC Việt Nam ở một số giải đấu gần đây, trong vai trò MC, phiên dịch...