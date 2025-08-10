Chiều nay (10/8), Công an phường Hiệp Bình, TPHCM phối hợp nhiều lực lượng đã khống chế người đàn ông cầm dao, có biểu hiện bất thường, chạy bộ trên đường khiến nhiều người hốt hoảng.

Người đàn ông cầm dao bị khống chế. Ảnh: L.A

Khoảng 15h30 cùng ngày, người dân đi trên đường số 22 (thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM) phát hiện nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, trên tay cầm dao, vừa đi vừa có nhiều hành động khó hiểu. Lo ngại nguy hiểm, người dân lập tức báo công an.

Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng phối hợp nhanh chóng có mặt, yêu cầu người này bỏ dao xuống. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành, bỏ chạy tới bãi đất trống ven đường, cầm dao cố thủ và nhiều lần chĩa về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Rất đông lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở tham gia khống chế người đàn ông cầm dao có biểu hiện không bình thường. Ảnh: L.A

Nhận định tình huống có nguy cơ cao, công an đã huy động thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ để bao vây, thuyết phục nhưng bất thành.

Trước diễn biến căng thẳng, lực lượng chức năng buộc phải sử dụng gậy chuyên dụng tiếp cận, khống chế. Sau vài phút vật lộn, người này bị tước dao, đưa về trụ sở công an.

Hiện công an đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.