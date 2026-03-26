Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 1/2022, thông qua bạn bè xã hội, anh Nguyễn Đức B. (ở Hà Nội) quen Thùy và được biết bị cáo làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng. Đến tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thùy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.

Bị cáo đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng và rủ anh B. cùng góp vốn hợp tác để chia lợi nhuận.

Thùy lấy lý do không rút được tiền vì nghỉ lễ 2/9, ngân hàng không làm việc, hẹn sau kỳ nghỉ sẽ rút tiền từ các thẻ để trả cả gốc lẫn lãi cho anh B; đồng thời hướng dẫn anh B. cách thức thực hiện.

Theo đó, khi khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng, Thùy sẽ ứng tiền thanh toán trước, sau đó thu lại cả gốc và phí khoảng 0,45%. Mỗi ngày có thể thực hiện 3 vòng đáo hạn, lợi nhuận ước tính khoảng 1,5%/số tiền gốc. Bị cáo cam kết trả cho anh B mức lợi nhuận từ 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày.

Tin tưởng Thùy, từ ngày 25/8-19/9/2022, anh B. đã chuyển cho bị cáo hơn 10,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Thùy còn lập 4 hợp đồng hợp tác với nội dung anh B. góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng; thời gian hợp tác từ 1-6 tháng...

Sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh B. một phần lợi nhuận. Khi bị đòi tiền, ngày 10/10/2022 bị cáo đã chuyển nhượng cho anh B. căn hộ chung cư, kèm theo thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ. Cáo buộc cho rằng, Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.

Tạ cơ quan điều tra, Thùy khai vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng nên số tiền chiếm đoạt được của anh B. “nữ quái” dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Anh B. yêu cầu Bùi Bích Thùy bồi thường số tiền mà bị cáo còn chiếm đoạt của anh là hơn 8,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn tiếp nhận đơn tố giác của anh Trịnh Trung K., cho rằng đã bị Thùy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền thực hiện đáo hạn ngân hàng.

Tại CQĐT, anh K. trình bày, anh và Thùy không góp tiền để làm ăn chung về mảng đáo hạn thẻ. Từ tháng 12/2021-10/2022, anh K. nhiều lần cho Thùy vay tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Sau đó anh K. tìm hiểu và biết Thùy dùng số tiền này để chơi sàn Forex nên đã trình báo công an. Tuy nhiên, anh K. không cung cấp tài liệu cho CQĐT nên không có cơ sở xem xét, đánh giá việc chiếm đoạt tài sản của Thùy đối với anh.