Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ - YTTĐ) bị cho là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, ông Thắng đã nhận hơn 51 tỷ đồng. Theo lời khai của ông Thắng, phần nhiều số tiền trên, cựu Giám đốc Ban YTTĐ lại bị lừa đảo chiếm đoạt.

Trong vụ án này, riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Thiêm bị cáo buộc đã tạo dựng thông tin, thỏa thuận, nhận của ông Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) và hứa hẹn sẽ nhờ Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương giúp ông Thắng không bị xử lý kỷ luật do sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Thực tế, ông Thiêm không nhờ và đưa tiền cho ai để giúp ông Thắng mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân số tiền trên.

Về số tiền 2 triệu USD kể trên, ông Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi ông còn là Giám đốc Ban YTTĐ chưa chi hết. Ông Thắng gửi tiết kiệm tại ngân hàng khoảng 28 tỷ đồng, đã 3 lần rút và sử dụng tiền tiết kiệm của cá nhân, sau đó liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung đổi từ VNĐ sang tiền USD để đưa cho ông Thiêm.

Sai phạm gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước

Theo cáo buộc, ông Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng dự toán YTTĐ) là người trực tiếp tham mưu, giúp việc cho ông Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Ông Sinh liên quan trực tiếp đến các sai phạm xảy ra của Ban YTTĐ trong việc thuê tư vấn nước ngoài; là người tham mưu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu sai quy định của pháp luật.

Cáo buộc cho rằng, ông Sinh phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Trưởng Ban YTTĐ) trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, theo chỉ đạo của ông Thắng đã thực hiện các hành vi sai phạm dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài. Do vậy, ông Trung phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế) đã có hành vi sai phạm trong việc ký văn bản đề xuất cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trái quy định, là nguyên nhân dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra.

Do vậy, ông Tú phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 733 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng cho rằng, bị can Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng) là người ký ban hành các văn bản thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế 2 dự án khi không đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Viện này, Ban YTTĐ phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định thầu 4 gói thầu, phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm trong việc gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Phòng Đô thị Viện Kinh tế đầu tư xây dựng) là người đã tham mưu cho ông Lê Văn Cư ký ban hành các văn bản thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế 2 dự án khi không đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện sai quy định của pháp luật.

Cáo buộc cho rằng, ông Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong việc gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can trên đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí với vai trò đồng phạm với bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế). Được biết, gia đình các bị can và các cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số hơn 63 tỷ đồng.