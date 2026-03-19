Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đường dây tội phạm này do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với số tài sản chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Vụ án có 83 người liên quan, cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 75 người. Đối với 8 bị can đang bỏ trốn (gồm: Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Phan Thị Hoa, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Trần Quốc Huy), CQĐT quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT cũng tách hành vi của 1.722 đối tượng làm việc tại các văn phòng nhưng chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ để xử lý.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (trong vòng đỏ) đang đào tạo nhân viên để lừa đảo. Ảnh: CACC

Theo CQĐT, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

Nhóm đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép…

Theo CQĐT, đường dây tội phạm do Phó Đức Nam cầm đầu hoạt động khá “kín kẽ” khi các văn phòng làm việc của Mr Pips đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách tại văn phòng.

Hai bị can Nguyễn Trọng Mạnh và Ngô Tiến Hưng được giao quản lý bộ phận an ninh - pháp chế (khoảng 8 nhân viên) và lực lượng bảo vệ tại các văn phòng.

Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ trực để ngăn người lạ vào. Bên cạnh đó, Hưng có nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên an ninh "dằn mặt" các nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty, không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Kiến nghị của CQĐT

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án, CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng TMCP rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo CQĐT, cần thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.