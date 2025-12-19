Ngày 19/12, tại TPHCM, VNPT TPHCM đã chính thức triển khai mô hình chuỗi điểm giao dịch số không giấy tờ. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, hướng tới xây dựng trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thuận tiện và minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ.

Một khách hàng VinaPhone đang thực hiện các thao tác tại điểm giao dịch không giấy tờ. Ảnh: Lê Mỹ

Mô hình “Điểm giao dịch không giấy tờ” được triển khai tại TPHCM được đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ số xuyên suốt toàn bộ quy trình phục vụ.

Khách hàng có thể chủ động đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, khi đến điểm giao dịch chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Hệ thống cũng tự động sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý ngay trên ứng dụng, qua đó giảm tải lượng khách phải đến giao dịch trực tiếp.

Một điểm nổi bật của mô hình mới là việc số hóa hoàn toàn hồ sơ và quy trình giao dịch. Nếu như trước đây, khách hàng khi tới giao dịch phải ghi ra giấy các biểu mẫu như phiếu yêu cầu, phô tô căn cước công dân… thì giờ đây mọi việc đều được làm trên môi trường điện tử.

Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy.

Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống.

Cùng với đó, hình thức thanh toán không tiền mặt được áp dụng đồng bộ. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán, khách hàng quét mã và giao dịch được ghi nhận thành công ngay lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống.

Đại diện VNPT cho biết, mô hình điểm giao dịch không giấy tờ phục vụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, Internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh.

Đồng thời với việc triển khai mô hình này, khách hàng tiết kiệm được 2/3 thời gian khi đến thực hiện các dịch vụ tại các điểm giao dịch.