Sáng 14/9, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 (lớp thứ hai) với sự tham dự của 95 học viên.

Theo TTXVN, sáng nay, GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi và truyền đạt chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm – Tư duy đột phá - Kiến tạo phát triển - Quản trị thực thi” cho các học viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Điểm mới nổi bật trong tư duy phát triển là đặt phát triển, ổn định và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.

Chỉ rõ nội dung nền tảng, bản chất và cách thức lãnh đạo chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh lãnh đạo chiến lược không chỉ là xác định đúng mục tiêu hay xây dựng tầm nhìn dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề về lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo chiến lược là 4 phương diện gắn bó chặt chẽ: tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển và quản trị thực thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tầm nhìn trăm năm không phải là dự đoán tương lai mà là xác lập phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động; xác định những giá trị phải giữ vững, vị thế đất nước muốn vươn tới và những năng lực phải bắt đầu xây dựng từ hôm nay.

Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước.

Nghị quyết số 19 của Trung ương cụ thể hóa lộ trình đổi mới mô hình phát triển, với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này phải liên kết thành một tiến trình thống nhất, mỗi mốc vừa kế thừa kết quả trước, vừa tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chạy theo thành tích ngắn hạn bằng cách làm suy kiệt nguồn lực, gia tăng bất bình đẳng, phá vỡ môi trường hoặc tạo ra những nghĩa vụ mà thế hệ sau phải gánh chịu. Ngoài ra, ông cũng lưu ý không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược, không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia.

Kiến tạo không có nghĩa là buông lỏng quản lý

Về tư duy đột phá, lựa chọn, đổi mới và tạo chuyển biến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ giá trị của tư duy đột phá được kiểm chứng bằng khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, tạo năng lực mới và đem lại chuyển biến thực tế.

Các đại biểu và học viên tham dự chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Ảnh: TTXVN

Về kiến tạo phát triển và tổ chức điều hành đồng bộ, ông nhấn mạnh kiến tạo phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng về thể chế, quản lý, điều phối và bảo đảm lợi ích công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kiến tạo không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Càng muốn phát triển nhanh, sáng tạo và hội nhập sâu thì càng phải có luật pháp minh bạch, kỷ luật nghiêm, cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp pháp được bảo vệ.

Về quản trị thực thi, từ quyết sách đến kết quả, quản trị thực thi là nội dung của lãnh đạo chiến lược. Qua thực thi phải kiểm nghiệm nhận định ban đầu, tính khả thi của mục tiêu, năng lực người được giao việc, hiệu quả phối hợp, cách sử dụng nguồn lực và khả năng kiểm soát rủi ro...

Người lãnh đạo phải xây dựng được tổ chức chủ động thực hiện chức trách, phối hợp thông suốt, chịu trách nhiệm, học hỏi từ thực tiễn và kịp thời tự điều chỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đó là cách chuyển phẩm chất, năng lực cá nhân thành sức mạnh bền vững của tổ chức.

Qua những nội dung đã trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 thông điệp.

Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay; phải rõ hướng đi, giá trị cần giữ vững và năng lực cần xây dựng; mỗi chặng phát triển phải tạo thêm nền tảng, nguồn lực và cơ hội cho chặng tiếp theo.

Thứ hai, ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định phát triển nhanh, bền vững tạo nền tảng cho ổn định, ổn định mở điều kiện để tiếp tục phát triển. Giữ vững ổn định phải gắn với đổi mới, giải quyết mâu thuẫn và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ ba, đột phá bắt đầu từ lựa chọn đúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nhận diện điểm nghẽn, nắm thời cơ, tập trung nguồn lực, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kịp thời. Sức thuyết phục của đột phá nằm ở chuyển biến thực tế và năng lực mới được tạo ra.

Thứ tư, kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội. Đảng lãnh đạo; Nhà nước quản lý hiệu lực, hiệu quả; thị trường vận hành lành mạnh; các chủ thể chủ động đổi mới, hợp tác. Nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển.

Thứ năm, hiệu quả quản trị thực thi kiểm chứng năng lực lãnh đạo. Quyết sách phải gắn với công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng. Kỷ luật thực hiện, tuân thủ pháp luật và hiệu quả thực tế phải được bảo đảm thống nhất.