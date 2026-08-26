Chiều 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo TTXVN, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết 26 là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, nghị quyết mới của Trung ương khóa 14 phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.

Ngoài việc kế thừa những quan điểm, nguyên tắc còn nguyên giá trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở phải giải quyết được những vấn đề mới thực tiễn đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không đổi mới chỉ để khác, không biến nghị quyết thành tập hợp các quy trình nghiệp vụ, không đưa vào nghị quyết những nội dung thuộc thẩm quyền văn bản của cấp dưới.

Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả; phải giao rõ việc, trao đủ thẩm quyền và bảo đảm nguồn lực, xác định trách nhiệm và đánh giá trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả, uy tín, mức độ cống hiến; sử dụng kết quả đánh giá thực chất trong phát triển, bố trí, đãi ngộ và sàng lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý các quan điểm chỉ đạo: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác cán bộ; tập trung dân chủ phải đi đôi với rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực; đức là gốc, nhưng phải coi trọng thực tài và kết quả; không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, đồng thời phải đảm bảo kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Xây dựng cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ cơ sở

Về mục tiêu, đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ; cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn, dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ các đột phá chiến lược, phải đánh trúng những điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế và phải tháo gỡ được.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong tuyển chọn, trong quy hoạch, trong đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, chính sách và sàng lọc; thực hiện nghiêm túc, công bằng, nhân văn.

Tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; phải chuyển mạnh từ nguồn khép kín sang nguồn mở, động, nhiều lớp, nhiều phương án; chuẩn bị cán bộ từ sớm, từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực; phải hoàn thiện đồng bộ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phân định rõ thẩm quyền từng cấp, từng chủ thể; giảm chồng chéo, thủ tục không cần thiết.

Mỗi quyết định về cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của người đề xuất, giới thiệu, thẩm định, quyết định và theo dõi sau bố trí. Việc phân cấp đến đâu kiểm soát đến đó, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; kiểm soát quyền lực và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung vào: Giáo dục, rèn luyện; hoàn thiện thể chế, vị trí việc làm; đổi mới đánh giá, tạo nguồn, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sàng lọc; xây dựng cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ cơ sở; trọng dụng nhân tài; tạo động lực gắn với kiểm soát quyền lực; chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và nâng cao chất lượng cơ quan tổ chức và tổ chức bộ máy và cán bộ.

Thước đo cuối cùng không phải là số lượng quy định, quy trình, mà việc phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực; phải giữ vững nguyên tắc nhưng mạnh dạn đổi mới, trao quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, khuyến khích sáng tạo đi đôi với kỷ luật, kỷ cương.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ.