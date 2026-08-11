Cử tri Vĩnh Long phản ánh khi đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) tại y tế tuyến xã, sau khi được bác sĩ chẩn đoán, số lượng thuốc được cấp còn ít. Trong khi đó, cử tri Thanh Hóa đề nghị nâng định mức, chủng loại, số lượng thuốc tại tuyến này.

Trả lời các kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Hiện Bộ Y tế rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Dự kiến bổ sung 349 thuốc mới vào diện BHYT thanh toán ở tuyến xã

Theo phương án đang được rà soát, dự kiến bổ sung một số thuốc mới có hiệu quả điều trị; xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng dự kiến quy định thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật (ban đầu, cơ bản hay chuyên sâu) thay cho hạng bệnh viện (hạng đặc biệt, hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV) như tại Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, danh mục thuốc sửa đổi, bổ sung dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu, trong đó có trạm y tế xã, đối với 349 thuốc.

"Quy định này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên và giảm thời gian, chi phí đi lại", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Khám sức khỏe cho người dân tại trạm y tế xã ở Ninh Bình. Ảnh: Võ Thu

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Theo đó, việc thanh toán BHYT đối với thuốc hóa dược được căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, không còn căn cứ theo hạng bệnh viện. Điều này có nghĩa là bệnh nhân tuyến dưới được dùng thuốc BHYT giống viện tuyến trên, cơ sở y tế tuyến xã có thể cấp thuốc BHYT cho bệnh nhân khám chữa tại đây theo danh mục như bệnh viện tuyến huyện, tỉnh.

1.146 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã

Cũng liên quan y tế tuyến xã, trả lời kiến nghị của cử tri Thanh Hóa đề nghị có chủ trương đưa bác sĩ về trạm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các địa phương triển khai luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về tuyến xã.

Trong đó, Bộ Y tế đề nghị bảo đảm tối thiểu một cán bộ có chuyên môn y tế làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội và một bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã. Đến nay, có 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả, với 1.146 bác sĩ được tăng cường về tuyến xã. Trong đó, số lượng tăng cường nhiều tại Hà Nội và TPHCM.

Đồng thời, các địa phương đã rà soát, xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái viên chức có chuyên môn y tế về làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã để hỗ trợ tham mưu công tác y tế tại địa phương.