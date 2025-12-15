Triết lý này vốn bắt nguồn từ chương trình giáo dục Reggio Emilia dành cho lứa tuổi mầm non, nhưng tại Dwight School Hanoi - trường liên cấp hàng đầu giảng dạy chương trình IB toàn diện từ chương trình PYP khối Mầm non đến chương trình Tú Tài Quốc tế ở khối Trung học phổ thông - triết lý ấy được mở rộng áp dụng cho mọi cấp học như một nền tảng xuyên suốt.

Tổng Hiệu trưởng Brantley Turner chia sẻ: “Dwight School Hanoi được thiết kế với cam kết đặt học sinh vào trung tâm, nơi từng yếu tố - ánh sáng, nhiệt độ, không khí hay chất liệu - đều đóng vai trò như một người hướng dẫn thầm lặng, định hình trải nghiệm của các em mỗi ngày”.

Toàn cảnh trường Dwight School Hanoi từ trên cao

Không gian học tập kiến tạo sự trưởng thành

Với diện tích hơn 40.000 m², Dwight School Hanoi được xây dựng theo các nguyên tắc thiết kế học tập hiện đại. Từng chi tiết - bàn ghế linh hoạt, các góc học tập mở hay mặt bàn có thể viết được - đều dựa trên việc quan sát hành vi học tập thực tế. Nhà trường chú trọng trải nghiệm của học sinh trong mọi thiết kế, từ chiều cao bàn ghế đến sự thoải mái cho giáo viên và phụ huynh khi tương tác cùng các em.

Không gian còn phản ánh văn hóa địa phương qua vật liệu và cách bố trí, tạo sự kết nối tự nhiên cho học sinh Việt Nam - hiện chiếm khoảng 50% toàn trường. Hệ thống phòng chức năng như phòng nhạc cách âm, phòng mỹ thuật, khu thực nghiệm khoa học hay Makerspace giúp khơi mở và nuôi dưỡng tài năng. Tinh thần hợp tác và độc lập được thúc đẩy thông qua bàn tam giác linh hoạt và không gian học tập mở.

Phòng Spark Lab giúp các em thực hành và phát huy sáng tạo

Bên cạnh đó, sân bóng, sân chơi ngoài trời, vườn ươm và nhà kính trên mái giúp học sinh phát triển thể chất và hiểu biết về môi trường. Tất cả phòng học đều có cửa sổ kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và là nơi trưng bày sản phẩm học tập, qua đó tăng cường cảm hứng và sự tương tác trong quá trình học tập hằng ngày.

Khu bể bơi của trường

Khi môi trường học tập tạo nên sự thay đổi thật sự

Anh Nguyễn Huy Tuấn, phụ huynh có bốn con đang theo học tại Dwight School Hanoi (lớp 2, 4, 7 và 10), chia sẻ câu chuyện gắn bó với trường từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Gia đình anh sống tại một khu đô thị trên đường Nguyễn Trãi và trước đây các con theo học một trường quốc tế trong khu vực. Tuy nhiên, khi con trai lớn bước vào cấp 3 - giai đoạn quan trọng để định hướng đại học - gia đình quyết định tìm hiểu Dwight School Hanoi và chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Anh nhận thấy IB phù hợp với định hướng du học Mỹ của con và lựa chọn cho hai con lớn chuyển sang Dwight.

Điều bất ngờ là chỉ sau ba tháng, những giá trị học tập và cách tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh đã khiến anh quyết định cho cả hai con nhỏ theo học tại đây.

Con trai lớn của anh, trước đây khá hướng nội, đã trở nên tự tin, mạnh dạn hơn nhờ phương pháp học tập đề cao tranh biện và tư duy phản biện. Từ một học sinh ít nói, em trở thành thành viên của đội tuyển tranh biện Việt Nam, tham gia tranh biện tại Thụy Sĩ và Mỹ.

Anh Tuấn kể: “Con trưởng thành rất nhiều nhờ những đánh giá và góp ý của thầy cô. Con chỉ cần làm theo những nhận xét ấy là tiến bộ thấy rõ”.

Con trai thứ hai của anh lại là người hướng ngoại và năng động hơn. Em tích cực tham gia câu lạc bộ bóng đá và robotics. Có lần bị ốm vào đúng ngày thi đấu bóng đá liên trường, em nhất quyết xin bố mẹ cho uống thuốc hạ sốt để kịp tham gia vì là “thành viên quan trọng của đội”. Em cũng được chọn vào đội tuyển robot của Việt Nam tranh tài tại Mỹ.

Hai con nhỏ cũng có sự thay đổi đặc biệt. Mới đây, cô con gái út khiến anh bất ngờ khi tự tin biểu diễn trước hàng trăm người trong sự kiện của Đại sứ quán Mỹ - một minh chứng rõ rệt cho sự tự tin và tinh thần chủ động được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Dwight School Hanoi không chỉ là một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, mà là môi trường giáo dục nơi từng chi tiết được thiết kế để “khơi sáng tài năng” của từng học sinh. Triết lý “Không gian học tập là Người thầy Thứ ba” được hiện thực hóa qua cơ sở vật chất của Dwight, nhưng chính cách nhà trường trao quyền, đồng hành và tôn trọng sự khác biệt mới là yếu tố tạo ra sự trưởng thành bền vững cho học sinh.

Như trải nghiệm của gia đình anh Tuấn cho thấy, môi trường phù hợp có thể trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp mỗi đứa trẻ tự tin hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng bước ra thế giới.

Phương Dung