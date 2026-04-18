Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, Nhã Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, học thuật và khuyến đọc tại Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Hội sách Nhã Nam chào hè 2026 diễn ra từ ngày 24/4-3/5 tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội). Sự kiện được thiết kế như một không gian hội tụ tri thức, cảm xúc và tinh thần đọc đa dạng với hàng loạt chương trình như tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách, talkshow về tâm lý, giáo dục, sức khỏe… Bên cạnh đó là các hoạt động tương tác, trải nghiệm đọc sách và vẽ sáng tạo dành cho gia đình, đặc biệt là bạn đọc nhỏ tuổi.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của hội sách là chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn chương của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, khởi động từ tối 24/4. Tọa đàm Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại cùng không gian trưng bày chuyên đề Bản thảo, gốm và tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp mang đến cho công chúng cái nhìn hệ thống về hành trình sáng tác và dấu ấn của ông trong văn học Việt Nam hiện đại.

Nhiều tư liệu quý như bút tích, bản thảo và các ấn bản trong và ngoài nước được giới thiệu, góp phần tái hiện chân dung một cây bút có vị trí đặc biệt. Dịp này, tác phẩm Tướng về hưu cũng được tái bản với diện mạo mới, bổ sung vào tủ sách Việt Nam Danh tác của Nhã Nam.

Song song với các hoạt động văn chương, hội sách còn tổ chức nhiều tọa đàm mang tính ứng dụng đời sống như Nhận diện những dấu hiệu không ổn ở trẻ vị thành niên và Tại sao chúng ta ăn quá nhiều. Với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, giáo dục và sức khỏe, các chương trình cung cấp góc nhìn thiết thực giúp người tham dự hiểu rõ hơn về bản thân và gia đình, đồng thời tìm ra phương thức tiếp cận phù hợp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhã Nam cũng chào đón nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Mexico Juan Villoro đến giao lưu với độc giả Việt Nam. Trong 2 ngày 28 và 29/4, ông sẽ tham gia các buổi trò chuyện tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và book tour tại Hiệu sách Nhã Nam (Tây Hồ), xoay quanh tác phẩm Cuốn sách hoang dã - cuốn sách dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thế giới.

Không chỉ mang đến các hoạt động chuyên môn, Hội sách Nhã Nam chào hè 2026 còn dành nhiều ưu đãi tri ân bạn đọc. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc phong phú, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận. Nhiều chương trình giảm giá theo khung giờ, quà tặng kèm và hoạt động tương tác tại gian hàng góp phần tạo nên trải nghiệm mua sách linh hoạt, giàu cảm hứng.

Bên cạnh hội sách trực tiếp, Nhã Nam tổ chức Hội sách Online trên website, mở rộng không gian tiếp cận sách, giúp việc đọc không bị giới hạn bởi khoảng cách. Đây cũng là cách đơn vị kết nối cộng đồng độc giả trong hành trình lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng thói quen đọc.

Toàn bộ các sự kiện trong khuôn khổ hội sách đều mở cửa tự do, không thu phí tham dự, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa đáng chú ý của mùa hè 2026.