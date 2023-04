Chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023) và mừng 6 năm Phố Sách Hà Nội đi vào hoạt động (1/5/2017 - 1/5/2023), Ban quản lý Phố Sách Hà Nội vừa khai mạc chuỗi sự kiện với chủ đề Sách cho bạn, cho tôi.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 21/4 đến 4/5 với đa dạng các hoạt động trải nghiệm về sách và văn hóa độc. Hôm nay, rất đông độc giả tìm đến đây mua sách.

Các đơn vị nhà sách tại đây cũng triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn độc giả yêu sách dịp cuối tuần như các sự kiện: Ra mắt sách Alexandre de Rhodes và hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện (22/4); Tọa đàm Bàn về văn học trẻ do Nhà sách Phương Nam thực hiện (23/4); Ra mắt sách Những lá thư thời chiến do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức (23/4); Sự kiện bảo vệ môi trường Đổi rác lấy cây do Green Life tổ chức (28/4)…

Không gian trang trí tại Phố Sách Hà Nội đẹp mắt với nhiều đầu sách mới, đa dạng về thể loại và ngôn ngữ đồng thời áp dụng nhiều chương trình giảm giá.

Các đầu sách giảm giá đến từ nhiều nhà sách, nhà xuất bản hàng đầu hiện nay như NXB Kim Đồng, NXB Sư phạm Quốc gia, NXB Văn học, Nhà sách Nhã Nam,... với mức giảm từ 10% đến 50%.

Lê Trần Quỳnh Ngân (26 tuổi) chia sẻ: "Lý do mình đến đây là muốn tìm lại cảm hứng đọc sách vì từ khi đi làm có nhiều thứ làm mình sao nhãng, khó tập trung".

Lê Quỳnh Anh (25 tuổi) chia sẻ: "Đọc sách là một văn hóa rất tốt, điều này giúp mình bồi dưỡng tâm hồn và học hỏi được nhiều kiến thức. Với sách, mình có thể ngồi một chỗ vẫn biết được rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống mà không nhất thiết phải đến một nơi nào đó và trải nghiệm".

Duy trì thói quen đọc sách từ lâu, Huy và Duy luôn theo dõi các sự kiện để có thể sưu tầm được nhiều cuốn sách ưng ý. Duy (bên trái) chia sẻ: "Thời đại công nghệ phát triển, chúng ta có thể tìm kiếm được thông tin từ bất cứ đâu với tính chất tức thời, nhưng sách vẫn là sự lựa chọn số 1 của mình vì các tác phẩm đã qua sự kiểm duyệt kỹ càng. Các thông tin trên mạng xã hội nhiều khi do một số cá nhân bịa đặt nên mình còn khá cẩn trọng".

"Mình thấy hiện nay sách cũng được chuyển hóa dưới nhiều phương tiện khác nhau như podcast, e-book hay một số bản tóm tắt sách, khá là tiện lợi, phù hợp với những người mới tiếp cận với sách. Tuy nhiên, sở thích của mình vẫn là việc đọc sách truyền thống vì cảm giác được cầm cuốn sách trên tay rất tuyệt", Huyền My chia sẻ.

Quỳnh Ngân và bạn bè vui vẻ chụp ảnh lưu niệm sau khi mua được những cuốn sách ưng ý.

"Lố hơn 300 nghìn so với ngân sách. Ban đầu chúng mình chỉ dự định chi khoảng 500.000 đồng cho việc mua sắm hôm nay. Nhưng không sao, với số tiền đó mà có được kho kiến thức này mình thấy hoàn toàn xứng đáng", Ngân nói.

Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023 tại Phố Sách Hà Nội chính là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Sự kiện hướng tới tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.