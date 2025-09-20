Phiên chợ khuyến đọc lần thứ 8 không chỉ là nơi bạn đọc tìm thấy niềm vui trong từng trang sách mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu sách, đồng thời khuyến khích lối sống xanh, sống lành.