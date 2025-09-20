W-gen h z7028031055224_1256128b4b76c99606b0c3dc3cc79cc2.jpg
Ngày 19/9, Nhà sách FAHASA Hưng Yên được khai trương, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng chuỗi không gian văn hóa đọc. 
Đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng các đơn vị liên quan tại lễ ra mắt.
Với diện tích gần 1.000m², Nhà sách FAHASA Hưng Yên được thiết kế hiện đại, trẻ trung, trưng bày khoa học và giàu tính trải nghiệm. Không gian gồm nhiều khu vực: sách quốc văn, ngoại văn, giáo khoa - tham khảo, truyện tranh, kỹ năng sống, sách ngoại ngữ.
Không gian cũng bày bán 40.000 sản phẩm văn phòng phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả và khách hàng mọi lứa tuổi.
Điểm nhấn tại nhà sách là các tủ sách chuyên đề: Tác phẩm kinh điển vượt thời gian, Nguyễn Nhật Ánh, Rèn luyện tư duy - Cân bằng cảm xúc, Tủ sách mùa thu… 
Bên cạnh đó, khu trưng bày mùa lễ hội với nhiều sản phẩm Trung thu, Halloween, Giáng sinh tạo nên không khí sôi động, giàu màu sắc văn hóa.
Song song với việc khai trương, FAHASA triển khai chương trình khuyến mãi từ 10% - 50% cho hàng ngàn sản phẩm, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng.
Việc liên tiếp khai trương nhà sách tại Hưng Yên đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng đời sống tinh thần phong phú tại địa phương.