Trong Không giới hạn tập 2 lên sóng tối nay, 3/2, Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) 35 tuổi, đẹp trai, tài giỏi nhưng vẫn độc thân nên Tùng (Anh Tuấn) - đồng đội của Kiên cũng thấy sốt ruột thay. Diệu (Huyền Trang) - vợ của Tùng cũng công tác chung đơn vị với Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân - người đang thương thầm Trung tá Kiên. Biết Lam Anh đã thầm thích Kiên từ lâu, vợ chồng Tùng - Diệu cùng nhau tổ chức một buổi hẹn tại nhà mình với mục đích mai mối cho hai người.

Khi thấy Kiên có ý muốn trốn, Tùng lập tức nắn chỉnh đàn em, một người đẹp trai ngời ngời như Kiên mà giờ này vẫn độc thân là không ổn. Khi đang chuẩn bị món ăn, đoán Trung tá Kiên về cùng Tùng nên Lam Anh vội tô thêm son để đón người thương.

Ở diễn biến khác, khi đang ở sở chỉ huy, Trung tá Kiên đột ngột nghe báo động về việc nhiều người đang gặp nạn trên biển sau cơn lốc xoáy khiến anh vô cùng lo lắng.

Kiên có tới nhà Tùng gặp Lam Anh hay phải đột ngột đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn với đồng đội? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 2 lên sóng 21h tối nay, 3/2 trên VTV1.