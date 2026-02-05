Trong Không giới hạn tập 4 lên sóng tối nay, 5/2, nỗi hậm hực không chấp nhận tha thứ của Lợi (Tô Dũng) với Kiên (Steven Nguyễn) ảnh hưởng không ít tới không khí khi trao đổi công việc vì Lợi có trách nhiệm nhưng sự chuyên nghiệp còn hạn chế. Dù đang trong kỳ nghỉ phép nhưng chứng kiến không khí cứu hộ vụ tàu du lịch bị cháy Kiên không thể đứng ngoài.

Thấy thái độ không hợp tác của Lợi, Kiên lấy danh nghĩa chỉ huy yêu cầu anh báo cáo tình hình. Ngay khi nắm sự việc, Kiên lập tức điều động lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời. Anh nhận định với sức gió hiện tại, nếu bén lửa tàu sẽ cháy rất nhanh nên phân công Lợi chỉ huy dân quân còn Kiên phụ trách kỹ thuật hiện trường để cứu hộ nhanh nhất có thể.

Trong khi đó, các nạn nhân trên tàu vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn. Đã cứu được các nạn nhân mà không thấy Linh (Anh Đào) đâu nên Lợi sốt sắng đi tìm người yêu bị nghi còn mắc kẹt đâu đó trên tàu. Thấy thái độ lo lắng của Lợi, Kiên đề nghị đi cùng để tìm Linh rồi đưa túi mặt nạ phòng độc cho Lợi.

Linh may mắn sống sót trong vụ cháy tàu và ngay khi tỉnh lại, cô đã tìm Lợi. Dù đứng ở ngay đó nhưng Lợi không chạy ra chỗ người yêu, thậm chí còn quát Linh, yêu cầu cô nằm yên rồi quay sang hỏi thăm nạn nhân khác khiến Linh rất tủi thân.

Việc giải cứu Linh diễn ra thế nào? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 4 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.