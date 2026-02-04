Trong Không giới hạn tập 3 lên sóng tối nay, 4/2, Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) về thăm mộ của Tuấn, người đồng đội cũ và cũng là người bạn thân của mình đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhiều năm trước. Ở đây, Kiên gặp bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) và Lợi (Tô Dũng) là mẹ và em trai của Tuấn. Lợi không hề thích Kiên vì cho rằng vì Kiên mà anh trai mình hy sinh. Thấy Kiên gọi bà Thoa là mẹ, Lợi càng khó chịu với lý do "chăm mẹ được ngày nào mà con với cái, mẹ chỉ có thằng Lợi và thằng Tuấn là con thôi".

Ở diễn biến khác, Lợi đi huy động anh em dân quân tự vệ xã trở về đơn vị để chuẩn bị các công tác phòng chống bão lũ cho địa phương nhưng vấp phải nhiều trở ngại từ phía gia đình của anh em, trong đó có Phúc (Lâm Đức Anh). Anh không dám cãi lời vợ mà đi theo Lợi vì còn phải ship hàng. Chứng kiến Linh (Anh Đào) - cô bạn gái ‘tuồng chèo’ của mình bị trêu ghẹo, Lợi gọi cho Linh và hét lên trong điện thoại: "Tránh xa cái thằng du côn đó ra. Nó không phải loại tốt đẹp gì đâu".

Sẵn sự bực tức trong lòng, Lợi mắng bạn gái vì cô ảo tưởng vì mình xinh đẹp và khuyên Linh đừng biến bản thân thành con rối. Linh cũng không vừa nên đáp trả: "Đừng coi thường người khác như thế! Hay anh nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, là mặt trời nên tất cả mọi người phải xoay xung quanh anh. Thế thì kính thưa mặt trời! Cháy khét rồi đấy, đừng có nghĩ mình thơm nữa".

Có lẽ vì muốn chọc giận Lợi nên Linh đã lên chiếc du thuyền đi chơi đêm và kết quả là bị gã đàn ông trêu ghẹo ở bến thuyền quấy rối khiến cô phải bỏ chạy và tìm cách tự vệ.

Kiên sẽ nói gì với Lợi? Linh còn rơi vào chuyện gì rắc rối nữa? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 3 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.