Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (1/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 28–31 độ, có nơi trên 31 độ.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về gây mưa rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo, khoảng đêm 2/3, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 2-3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Từ ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 2-3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Thời tiết Hà Nội còn nắng vào ngày 2/3, sau đó không khí lạnh tràn về, giảm 7 độ. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 3/3 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 3/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–4m.

Từ chiều 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 1–2m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Ngoài ra, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.