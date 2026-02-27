Theo các chuyên gia khí tượng, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng.

Miền Bắc có thể nắng 3-4 ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngày 27/2, nắng sẽ xuất hiện từ sớm và đạt cường độ mạnh tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây tỉnh Phú Thọ. Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng sớm còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau duy trì trạng thái khô ráo, nền nhiệt tăng.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ nay đến 1/3, không mưa, trưa chiều nắng; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất có thể chạm mốc 30 độ trong ngày Chủ nhật (1/3).

Thời tiết Hà Nội bắt đầu đợt nắng 3-4 ngày, trước khi đón không khí lạnh liên tiếp gây mưa, giảm nhiệt mạnh. Nguồn: NCHMF

Sau thời gian trên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm, thấp nhất phổ biến 19-23 độ, cao nhất còn 23-24 độ.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, khoảng đêm 2-3/3, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có thể được tăng cường mạnh hơn vào ngày 5-6/3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời kỳ từ 3-6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nam Bộ mưa trái mùa quy mô lớn

Trái ngược với đà tăng nhiệt ở phía Bắc, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đang chịu sự tác động trực tiếp từ rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc; các dải mây đối lưu từ biển liên tục tịnh tiến vào đất liền, gây mưa rào và giông diện rộng, trời mát mẻ. Đáng lưu ý, rãnh thấp xích đạo đóng vai trò là hình thế chủ lưu kích hoạt đợt mưa trái mùa có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, từ nay đến 28/2, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực phía Đông Lâm Đồng và Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, sau đó giảm dần; ngày 28/2 có mưa rào và giông vài nơi.

Các khu vực còn lại ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Bắc Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ đêm 28/2 đến 8/3, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Trung Trung Bộ từ 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.