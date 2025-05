Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hướng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, đêm qua đến sáng nay (11/5), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/5 đến 8h sáng nay có nơi trên 150mm như: Minh Hòa (Thái Bình) 156.6mm, Yên Mỹ (Thanh Hoá) 230.4mm, Quế Phong (Nghệ An) 199.4mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 180.8mm,…

Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa giông, sau đó chuyển nắng ngay ngày đầu tuần. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Dự báo trong hôm nay, mưa mở rộng tiếp đến Trung Trung Bộ, trong đó từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; đêm mưa giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, sau đợt không khí lạnh cuối mùa “chóng vánh” gây mưa giông cho các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ, trời sẽ hửng nắng ngay đầu tuần, trước khi vào đợt mưa mới.

Cụ thể, từ 12-20/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ 14-17/5, lại có mưa rào và rải rác có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội sẽ hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ trong 2 ngày đầu tuần; sau đó, từ 14-17/5 mưa giông liên tiếp trước khi có nắng trở lại.

Đồng thời, những ngày này, từ Quảng Bình đến Huế cũng có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối 12-13/5 có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm 12-13/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 14/5 có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cảnh báo các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiều ngày mưa

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra nhận định xu thế khí tượng chung. Cụ thể, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía nam; rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc. Khoảng giữa tháng đến 20/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-20 độ vĩ bắc và gió mùa tây nam chi phối thời tiết khu vực hoạt động mạnh dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ và nâng dần trục lên phía bắc và hoạt động với cường độ tương đối ổn định trong suốt 10 ngày tới.

TPHCM bắt đầu vào mùa mưa. Trong ảnh là trận mưa sáng 10/5 gây ngập úng nhiều nơi. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước diễn biến trên, ông Quyết cho biết thời tiết TPHCM trong 10 ngày tới (11-20/5/2025), mưa tăng cả về diện, lượng và số ngày có mưa so với 10 ngày trước, nắng nóng, oi bức cũng giảm nhiều.

Trong đó, ngày 11-13/5: Có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.

Ngày 14-15/5: Mưa giảm so với thời kỳ ngày 11-12 nhưng vẫn có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to; mưa giảm nhưng thời tiết vẫn không quá nóng.

Nhiệt độ cao nhất tăng 1-2 độ và phổ biến 33-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Ngày 16-18/5: Khu vực có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ tăng, cao nhất phổ biến 34-35 độ, có nơi trên 35 độ; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thời tiết có nắng nóng và khá oi bức.

Từ 19-20/5: Mưa lại tăng lên đáng kể cả về diện và lượng.