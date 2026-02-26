Bài toán kinh tế: Mua vàng cầu may hay gửi tiền sinh lợi?

Theo quan niệm dân gian, mua vàng ngày vía Thần Tài là để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tài chính, đây thường là thời điểm "đắt đỏ" nhất trong năm để sở hữu kim loại quý này. Thực tế cho thấy, giá vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng thường bị đẩy lên cao do nhu cầu đột biến, cộng với biên độ chênh lệch mua - bán nới rộng khiến người mua chịu "lỗ" ngay khi vừa rời cửa hàng.

Nhiều người xếp hàng mua vàng vào đúng ngày vía Thần Tài để lấy may. Ảnh minh hoạ

Chị Minh Hạnh (42 tuổi, kinh doanh tự do tại TP.HCM) chia sẻ: “Những năm trước tôi cũng theo phong trào đi mua vài chỉ vàng lấy may, nhưng thực tế việc xếp hàng vất vả, giá lại cao hơn ngày thường cả triệu đồng. Năm nay, tôi chọn phương án thực tế hơn. Thay vì mua vàng, tôi mang số vốn nhàn rỗi đó đi gửi tiết kiệm. Tiền vẫn là của mình, lại có lãi suất ổn định và quan trọng là không phải lo lắng chuyện vàng lên xuống hay bảo quản mất mát”.

Sự thay đổi này cho thấy tư duy tài chính của người dân đang dịch chuyển từ việc “cầu may” cảm tính sang “tích lũy” lý tính. Việc chọn một kênh đầu tư an toàn, thanh khoản cao như gửi tiết kiệm ngân hàng đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến số khó lường.

Khi “giữ lộc” đi kèm cơ hội đổi đời

Nắm bắt xu hướng này, HDBank đã triển khai chương trình “Tiết kiệm Tỷ Phú”, biến ngày vía Thần Tài trở thành một ngày hội tích lũy đầy hấp dẫn. Thay vì chỉ sở hữu một chỉ vàng nhỏ lẻ, khách hàng chọn gửi tiết kiệm tại HDBank sẽ nhận được một “giỏ lộc” đa giá trị.

Điểm ưu thế tuyệt đối của chương trình chính là tính bảo toàn tài sản. Khách hàng không cần lo lắng về việc giá vàng biến động hay chênh lệch mua bán. Mỗi đồng vốn gửi vào đều sinh lời theo lãi suất cam kết và được bảo vệ an toàn.

HDBank đã tối ưu hóa trải nghiệm số, cho phép khách hàng mở sổ tiết kiệm dự thưởng chỉ trong vài phút thông qua App HDBank / Đi HDBank.

Đặc biệt, để khuyến khích tinh thần chuyển đổi số, HDBank áp dụng đặc quyền: Mọi khoản gửi online đều được nhân đôi mã số dự thưởng.

Để thuận tiện cho khách hàng, HDBank triển khai hình thức gửi tiết kiệm dự thưởng linh hoạt cả tại hệ thống các phòng giao dịch và trên nền tảng số. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn mở sổ trực tiếp tại quầy hoặc thực hiện thao tác qua App HDBank / Đi HDBank.

Với các khoản gửi tiết kiệm được thực hiện online, hệ thống sẽ tự động nhân đôi số lượng mã số dự thưởng cho khách hàng. Quy định này nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận chương trình một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Anh Hoàng Bách (32 tuổi, nhân viên IT tại Hà Nội) cho biết: “Tôi ngồi cà phê mở ứng dụng HDBank để gửi tiền. Chỉ với 50 triệu đồng vốn tích lũy, tôi được hệ thống cấp ngay 2 mã dự thưởng thay vì 1 mã như tại quầy. Cách này vừa nhanh, vừa được tăng gấp đôi cơ hội trúng giải 3 tỷ đồng, lại không phải lo chuyện cất giữ vàng sau khi mua”.

Ai cũng có thể dễ dàng thao tác giao dịch ngay trên điện thoại. Ảnh minh họa: AI

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức 3 buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. 240 Khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, 3 khách hàng đã sở hữu xe SH 150i. Chỉ còn 1 đợt quay số đặc biệt cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3/2026 - sẽ quyết định ai sẽ là chủ nhân của sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Giải thưởng của đợt quay số đặc biệt bao gồm:

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng cho Tiết kiệm Tỷ Phú thêm rộn ràng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 7 - 28/2/2026, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc "Đắc tài đắc lộc", mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17 - 27/2/2026 và tại quầy từ 23 - 27/2/2026). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2/2026, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Sự dịch chuyển từ mua vàng sang gửi tiết kiệm của người dân cho thấy một sự thay đổi lớn trong tư duy sống. Người tiêu dùng không còn chạy theo đám đông mà biết phân tích thiệt hơn dựa trên những số liệu thực tế.

