Bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, cây mít (tên khoa học Artocarpus integrifolia L.f.) thuộc họ dâu tằm Moraceae.

Mít được trồng khắp các tỉnh thành ở nước ta, chủ yếu lấy quả chín. Quả non luộc làm rau ăn, hạt nướng hay luộc. Ngoài ra, lá mít tươi còn được dùng làm vị thuốc. Một số nơi dùng gỗ mít làm thuốc an thần.

Lá mít là nguồn cung cấp kali dồi dào. Đây là một chất điện giải quan trọng giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp. Lá mít cũng chứa một lượng đáng kể magiê đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn cơ tim và mạch máu, giúp giảm huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định.

Các chất chống oxy hóa như flavonoid và phenolic có trong lá mít giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tác dụng này cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Lá mít giúp lợi tiểu, nhiều sữa. Ảnh: Ngô Phương

Ngoài ra, lá mít có thể cải thiện độ nhạy của tế bào với insulin, hormone chịu trách nhiệm đưa đường từ máu vào tế bào để sử dụng năng lượng. Điều này góp phần giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa kháng insulin, một yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong lá mít có thể làm chậm quá trình hấp thu đường từ ruột vào máu, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý lá mít không phải là thuốc chữa bệnh tiểu đường. Loại lá này chỉ có thể được sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Lá mít có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, tăng cường quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và tanin dồi dào trong lá mít, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các độc tố từ môi trường và quá trình chuyển hóa.

Ngoài ra, ở nhiều nơi người dân còn truyền nhau cách dùng lá mít làm thuốc lợi sữa. Phụ nữ sau sinh ít sữa dùng 30 đến 40g lá tươi nấu uống mỗi ngày. Hoặc có nơi người dân dùng lá mít chữa ỉa chảy, táo bón, ăn không tiêu.