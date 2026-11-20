Người có bệnh dạ dày ăn chuối vẫn cảm thấy cơ thể dễ chịu thì không cần thiết phải kiêng loại quả này.

Loại khỏi thực đơn vì sợ đau dạ dày

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thăm khám lâm sàng, rất nhiều người bệnh chia sẻ rằng họ có tiền sử đau dạ dày nên thường xuyên bị người thân trong gia đình nhắc nhở, ngăn cấm việc ăn chuối.

Nguyên nhân phổ biến được truyền tai nhau là do chuối chứa lượng kali cao, nếu ăn vào sẽ khiến tình trạng đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn.

Quả chuối nào ngon, ngọt nhất và người đau dạ dày có nên kiêng chuối? Ảnh: BSCC

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, dữ liệu tham khảo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy 100g ruột chuối tươi cung cấp khoảng 89kcal, 22,8g carbohydrate, 2,6g chất xơ, 1,1g đạm và 358mg kali, trong đó phần carbohydrate có khoảng 12,2g đường tự nhiên.

Bên cạnh đó, một quả chuối cỡ vừa với trọng lượng khoảng 118g phần ăn được sẽ cung cấp khoảng 105kcal và 422mg kali.

Một thắc mắc thường gặp là liệu kali có vai trò gì trong quá trình bài tiết axit và việc ăn chuối có làm cho dạ dày tiết ra nhiều axit hơn hay không?. Tiến sĩ Giang giải thích,trên thực tế, các tế bào dạ dày sử dụng bơm proton để thực hiện quá trình trao đổi ion hydro và kali trong cơ chế tiết axit.

Hệ thống bơm này hoạt động dưới sự điều hòa chặt chẽ của nhiều tín hiệu sinh học khác nhau, bao gồm gastrin, histamin và các tín hiệu từ hệ thần kinh.

“Vai trò của kali trong cơ chế bơm proton này chưa đủ cơ sở khoa học để chúng ta có thể suy diễn rằng việc ăn một quả chuối sẽ làm tăng tiết axit đến mức gây ra cảm giác đau đớn hay làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Lưu ý khi ăn chuối

Mặc dù vậy, Tiến sĩ Giang lưu ý, nếu mỗi lần ăn chuối mà bạn đều cảm thấy cơ thể khó chịu thì cần ngừng ăn.

Bất kỳ món ăn nào cũng có thể làm nổi bật các triệu chứng khó tiêu ở một số cơ địa nhạy cảm. Nếu bạn cứ ăn chuối là xuất hiện triệu chứng đầy bụng hoặc đau nhức hơn, bạn có thể chủ động lựa chọn các loại trái cây khác phù hợp hơn với hệ tiêu hóa của mình.

Đối với các bệnh lý như loét dạ dày, tá tràng, hai nguyên nhân phổ biến và hàng đầu được ghi nhận là tình trạng nhiễm vi khuẩn H. pylori và việc sử dụng các loại thuốc chống viêm như ibuprofen hoặc naproxen.

Chuyên gia nhấn mạnh, cảm giác đau xuất hiện sau khi ăn chuối chưa đủ cơ sở để kết luận là bị loét hay quy kết nguyên nhân trực tiếp cho kali.

“Nếu trước đây bạn phải kiêng khem chỉ vì những lời truyền miệng dân gian và nay muốn đưa chuối trở lại thực đơn, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm với một vài miếng chuối chín mềm để theo dõi phản ứng cơ thể”, Tiến sĩ Giang nói.

Trong trường hợp vùng trên rốn xuất hiện cơn đau tái diễn thường xuyên, bạn nên đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân chính xác, ngay cả khi bạn đã thực hiện việc kiêng chuối từ trước.