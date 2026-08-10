Loay hoay giữa vòng xoay của sự nghiệp

“Nếu bỏ đi tất cả và học lại từ đầu, mình sợ sẽ mất đi những gì đã gây dựng, từ thu nhập, kinh nghiệm đến vị trí hiện tại…rồi dần tụt lại phía sau”, Gia Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ về ước mơ gác lại công việc văn phòng để theo đuổi công việc kinh doanh mà bản thân luôn muốn thử sức. Linh đã ấp ủ ý định ấy suốt nhiều năm, nhưng mỗi lần định cất bước, thực tế lại kéo cô trở lại.

Ở độ tuổi 28, khi bạn bè đồng trang lứa bắt đầu chạm tay đến những cột mốc thăng tiến, việc buông bỏ những kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm để quay trở lại vạch xuất phát càng trở nên khó khăn hơn. Với Linh, đó không chỉ là quyết định chuyển nghề, mà còn là áp lực khi lựa chọn của mình dường như đang “đi ngược” với lộ trình mà số đông theo đuổi. Để rồi khi không tìm được lời giải cho con đường phù hợp với bản thân, Linh chọn ở lại vùng an toàn để tránh mất đi những gì đang có.

Gia Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng)

Ngược lại với Linh, Quang Minh (26 tuổi, kế toán) đã mạnh dạn theo đuổi công việc yêu thích, nhưng lại phải đối diện với một nỗi lo khác: “Dù đã bước sang một công việc mới, nhưng hiện tại mình vẫn chưa rõ chặng đường 3 hay 5 năm tới sẽ đi về đâu.”

Sau khi chuyển hướng, điều khiến Minh băn khoăn nhất là thiếu một lộ trình rõ ràng để biết mình sẽ phát triển như thế nào. Dù mỗi ngày đều hoàn thành công việc được giao, anh cảm thấy mình chỉ đang quẩn quanh trong một vòng lặp khác thay vì làm một công việc bản thân thật sự đam mê. Để rồi ngay cả khi can đảm để thử điều mới, Minh vẫn phải đối diện với sự mơ hồ và bất định về lựa chọn sự nghiệp của mình.

Hai câu chuyện trên là ví dụ điển hình về những khó khăn và trăn trở của người trẻ ngày nay khi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp mình mơ ước. Dù luôn mong muốn khám phá và thử sức bản thân với một công việc mới, nỗi sợ rủi ro và sự thiếu định hướng vẫn là những rào cản ngăn cách họ theo đuổi đam mê của mình.

Nền tảng vững chắc là yếu tố tiên quyết để người trẻ tự tin theo đuổi sự nghiệp

Không chỉ Linh hay Minh, nhiều bạn trẻ khác cũng bày tỏ những băn khoăn trong công việc tại không gian “Be The 1 Pop-up Café” - một hoạt động trải nghiệm do Prudential tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong”.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới với năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng. Các băn khoăn của thế hệ trẻ, dù có đang làm trong ngành nghề nào, đều xoay quanh những chủ đề như thu nhập, đường hướng phát triển lâu dài, sếp có khả năng dẫn dắt, hay môi trường có thật sự phù hợp…

Không gian “Be The 1 Pop-up Café” - một hoạt động trải nghiệm do Prudential tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong”

Trong một ngành đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về tài chính và xã hội như tư vấn tài chính, sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm lại càng trở nên quan trọng và cần thiết. Với thực trạng hơn 80% dân số Việt Nam hiện nay vẫn chưa trang bị các giải pháp bảo vệ tối ưu, người trẻ có rất nhiều tiềm năng để phát triển nhưng cũng gặp không ít thách thức về việc xây dựng nền tảng chuyên môn và có người đồng hành khi mới bước chân vào nghề.

Thấu hiểu những rào cản ấy, chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” của Prudential ra đời với sứ mệnh kiến tạo một thế hệ tư vấn viên trẻ tài năng bằng việc trao cho họ một bệ phóng vững chắc để phát triển sự nghiệp. Thông qua hệ lộ trình đào tạo bài bản và sự đồng hành xuyên suốt ngay từ những ngày đầu, Prudential mang đến cho người trẻ mong muốn dấn thân vào hành trình nghề tư vấn viên tài chính với nền tảng cần thiết để phát triển bền vững cùng nghề, đồng thời từng bước xây dựng và trau dồi kỹ năng chuyên môn để mang đến những giải pháp tư vấn tối ưu cho khách hàng.

Chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” của Prudential ra đời với sứ mệnh kiến tạo một thế hệ tư vấn viên trẻ tài năng

Cũng trong khuôn khổ chương trình, chuỗi hoạt động đa dạng từ trực tuyến đến trực tiếp còn góp phần lan tỏa những góc nhìn mới về nghề tư vấn tài chính, đồng thời hỗ trợ các bạn trẻ khám phá định hướng nghề nghiệp và tìm hiểu cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Thông qua chiến dịch, Prudential hướng đến việc kiến tạo một thế hệ tư vấn viên tài chính mới có năng lực vững vàng, giúp trải nghiệm của khách hàng ngày càng được nâng cao nhằm hiện thực hóa sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.

Tìm hiểu chi tiết chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” của Prudential Việt Nam tại:

https://vietcetera.com/the1hubbyprudential

(Nguồn: Prudential Việt Nam)