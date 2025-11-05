Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch, vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của công ty.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình có một lô trái phiếu ký hiệu HBCH2225002 đã đến ngày thanh toán là 31/10/2025, nhưng HBC cho biết lô trái phiếu vẫn còn dư nợ chưa thanh toán là 12,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tiền và doanh nghiệp tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư.

Những năm gần đây, HBC cũng như nhiều doanh nghiệp xây dựng trong nước gặp nhiều khó khăn. Xây dựng Hòa Bình đã có lãi trở lại trong năm 2024 sau 2 năm thua lỗ nặng trước đó. Tuy vậy, lợi nhuận của HBC vẫn ở mức thấp, doanh thu cũng suy giảm và gánh nặng nợ nần kéo dài từ đại dịch Covid-19 đến bối cảnh suy thoái kinh tế và sự chững lại của thị trường bất động sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận thuần của HBC đạt 67,98 tỷ đồng, bằng khoảng 1/4 so với cùng kỳ năm 2024 (297,23 tỷ đồng). Hiện HBC có tổng nợ hơn 13.940 tỷ đồng.