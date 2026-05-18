Thông tin từ UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 14h hôm nay, tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn đã kịp thời giải cứu 2 nữ du khách bị mắc kẹt tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước, dưới chân núi Trường Lệ.

Thời điểm trên, 2 du khách gồm chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến biển Sầm Sơn tham quan và chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

2 nữ du khách bị mắc kẹt ở khu vực mỏm đá khi thủy triều dâng nhanh. Ảnh: CTV

Do không để ý, khi thủy triều dâng nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của phường Sầm Sơn đã dùng mô tô nước tiếp cận vị trí các nạn nhân và hỗ trợ đưa họ vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng mô tô nước đưa 2 nữ du khách vào bờ an toàn. Anh: CTV

Qua sự việc này, phường Sầm Sơn khuyến cáo du khách rằng khu vực mỏm đá dưới chân núi Trường Lệ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Du khách cần thận trọng khi ra check-in tại đây và khi có sự cố phải kịp thời thông báo đến lực lượng chức năng để được hỗ trợ.