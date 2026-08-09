Phải làm rõ trách nhiệm đóng góp của cư dân khi chung cư hết hạn sử dụng

Ngày 28/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, thay thế Nghị quyết 18 năm 2022.

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là vấn đề thời hạn sử dụng căn hộ chung cư. Nghị quyết 21 nêu rõ: Giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư; trong đó, đối với các chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho rằng Nghị quyết 21 về cơ bản vẫn duy trì chính sách đất đai đối với nhà ở thương mại, bao gồm nhà chung cư, như chính sách, pháp luật hiện hành.

Theo ông, quyền sử dụng đất của chủ sở hữu căn hộ vẫn là ổn định, lâu dài.

Đánh thuế đất bỏ hoang: Người có 2 thửa, người giữ chục lô, đánh thuế thế nào?

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tập trung khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, đầu cơ, găm giữ đất làm méo mó thị trường, đẩy giá đất, giá nhà vượt xa nhu cầu ở thực và khả năng chi trả của người dân.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc thiết kế chính sách để hành vi găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích đầu cơ. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng chính sách điều tiết địa tô chênh lệch đối với thặng dư trong kinh doanh bất động sản và mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng nhằm hạn chế đầu cơ, chống lãng phí và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Mục tiêu của chính sách không nên dừng ở việc tăng thu ngân sách mà phải hướng đến thay đổi hành vi sử dụng đất. Ảnh: Hồng Khanh

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, cho rằng đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm nhưng vẫn còn không ít khu đất bị bỏ trống nhiều năm. Tuy nhiên, theo ông, mục tiêu của chính sách là phải khiến hành vi găm giữ đất trở nên kém hấp dẫn hơn so với việc đưa đất vào khai thác. Thuế phải đánh đúng đối tượng và đúng hành vi, thay vì chỉ nhìn vào hiện trạng đất đang để trống.

Khánh Hòa đề xuất 2 phương án xử lý dự án sân bay Nha Trang cũ

Ngày 6/8, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về các vấn đề tồn đọng tại dự án khu vực sân bay Nha Trang cũ.

Theo đó, tỉnh xác định Bản án phúc thẩm số 04/2026/HS-PT của Tòa án Quân sự Trung ương cùng Công văn số 03/TA-PT2 là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để tháo gỡ, xử lý các tồn tại kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tổng hợp hồ sơ, phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp. Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bản vẽ ranh giới, hiện trạng các hạng mục đã xây dựng, cùng các giải trình và đề xuất phương án giải quyết.

Cùng với đó, Sở Tài chính sẽ lấy ý kiến các bên liên quan về hai phương án: tiếp tục giao đất cho Phúc Sơn thực hiện dự án hoặc chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Bộ trả lời việc thửa đất nông nghiệp không giáp đường bị từ chối lên đất ở

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời công dân liên quan đến điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với thửa đất không tiếp giáp đường giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 220 Luật Đất đai; khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Điều 122 Luật Đất đai chỉ quy định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, dự án nhà ở thương mại. Quy định này không có về việc có cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Điều 122 Luật Đất đai quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có về việc có cạnh tiếp giáp với đường giao thông. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Từ các quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà không thực hiện tách thửa thì phải bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà thực hiện tách thửa thì ngoài bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải bảo đảm điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Huế buộc tháo dỡ hạng mục xây sai phép tại công trình 'đắc địa' bên sông Hương

Ngày 5/8, tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, cho biết phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với phần công trình sai phép tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), số 5 Lê Lợi.

Dự án Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi, ven bờ Nam sông Hương (phường Thuận Hóa) do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng công trình 1 tầng cao 8m, diện tích 400m2; tầng hầm diện tích 630m2 và nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích 62,5m2.

Trước đó, tháng 4/2026, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án số tiền 110 triệu đồng do xây dựng sai giấy phép và bản vẽ được phê duyệt.

Theo UBND phường Thuận Hóa, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư đã xây dựng không đúng giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt.