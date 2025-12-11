Toàn cảnh khu Central Riverside nằm ở vị trí đắc địa bên bờ sông Mã. Ảnh: Lê Dương

Central Riverside là dự án khu đô thị mới nằm bên Đại lộ Nam Sông Mã, thuộc phường Đông Hải, tỉnh Thanh Hóa, do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Với tổng diện tích 15,6ha, tổng mức đầu tư hơn 1.160 tỷ đồng, dự án nằm ở vị trí đắc địa dọc Đại lộ Nam sông Mã, đối diện dự án Vinhomes Star City và Đại lộ Nguyễn Hoàng; được quy hoạch với quy mô 339 căn liền kề, 60 căn biệt thự và 94 căn shophouse, cùng nhà văn hóa và khu thương mại.

Theo thông tin dự án, khu đô thị được khởi công từ năm 2022 và hoàn thành năm 2024.

Ghi nhận thực tế của VietNamNet cho thấy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Central Riverside đã được thiết kế đồng bộ, hạ ngầm toàn bộ hệ thống thoát nước thải, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước dưới vỉa hè. Bên trong dự án được bố trí nhiều tiện ích như công viên cây xanh, đường dạo bộ, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời...

Tuy nhiên, dù hạ tầng đã hoàn thiện và nhiều căn nhà đã xây dựng xong phần thô, khu đô thị vẫn trong tình trạng vắng bóng cư dân. Nhiều dãy nhà cửa đóng then cài, cỏ dại mọc um tùm tại các khu đất trống, không khí đìu hiu, im lìm.

Một số hình ảnh khu đô thị Central Riverside vắng bóng cư dân:

Trước mặt dự án là Đại lộ Nam sông Mã và đối diện dự án Vinhomes Star City và Đại lộ Nguyễn Hoàng.

Các căn hộ liền kề vắng bóng người ở.

Dù cơ bản đã hoàn thiện, bên trong khu Central Riverside vẫn im lìm.

Xung quanh dự án có nhiều điểm tư vấn, giao dịch bất động sản.

Nhiều căn biệt thự đã hoàn thiện nhưng chưa có người ở.

Lớp bụi phủ trắng nền các căn hộ.

Cửa vào của các căn liền kề.

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Central Riverside đã hoàn thiện, nhưng không khí đìu hiu.