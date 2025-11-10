Vietnam Foodexpo 2025 – sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm – sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ 12-15/11.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia có tầm vóc quốc tế, chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm lớn nhất Việt Nam, do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chủ trì tổ chức.

Những ngành hàng chính sẽ được trưng bày, giới thiệu gồm: Rau quả (tươi, sấy khô, đóng hộp, đông lạnh); Thủy sản (đông lạnh, đóng hộp và các sản phẩm thủy sản chế biến); Đồ uống (rượu, bia, nước giải khát); Trà và cà phê; Nguyên liệu thực phẩm (gạo, các loại hạt, gia vị, phụ gia, nước xốt…); Thực phẩm chế biến (bánh kẹo các loại, sữa, các sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp và chế biến, thực phẩm chế biến sẵn, các loại dầu ăn, thực phẩm chức năng); thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm.

Vietnam Foodexpo 2025 không chỉ là nơi giao thương, kết nối, mà còn là cầu nối đưa sản phẩm Việt vươn xa ra thế giới.

Một điểm nhấn đặc biệt của Vietnam Foodexpo 2025 chính là Khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - không gian hội tụ những sản phẩm thực phẩm tiêu biểu nhất của Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam – biểu trưng cho Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong.

Tại đây, các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 sẽ giới thiệu những sản phẩm chủ lực, chất lượng cao, mang giá trị xuất khẩu bền vững.

Được biết, doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 trong ngành thực phẩm đều là những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, đại diện cho tinh thần doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hiện đại, luôn sẵn sàng đổi mới, cải tiến công nghệ và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Ban Tổ chức, Khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được xem như một biểu tượng tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp Việt, mà còn là minh chứng cho chất lượng vượt trội và uy tín quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm. Mỗi sản phẩm trưng bày đều thể hiện khát vọng vươn ra thế giới, khẳng định vị thế của thực phẩm Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Năm 2024, Vietnam Foodexpo diễn ra trong 4 ngày, thu hút hơn 25.000 lượt khách giao dịch thương mại, trong đó có gần 5.000 khách quốc tế đến từ 43 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Một số đoàn khách giao dịch mua hàng quy mô lớn do các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức (đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Canada, Mỹ, Trung Quốc)… đã có những cuộc gặp gỡ, giao dịch trực tiếp rất hiệu quả với các doanh nghiệp trưng bày tại triển lãm.