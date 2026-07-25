Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh khu lưu niệm không chỉ là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với nữ Anh hùng Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là một trong những "địa chỉ đỏ" có giá trị đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng CAND.
Bộ trưởng đề nghị sau lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm.
Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến tham quan, tìm hiểu, qua đó khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc cũng như truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tinh thần anh dũng, kiên cường của Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Xuân Trúc nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời kỳ vọng Công an tỉnh tiếp tục tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, trật tự.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, tỉnh thống nhất giao Công an tỉnh tiếp tục quản lý, vận hành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.
Mục tiêu là từng bước xây dựng khu lưu niệm trở thành địa chỉ đỏ, không gian văn hóa - lịch sử tiêu biểu của lực lượng CAND và của tỉnh.
Dưới đây là một số hình ảnh về khu lưu niệm:
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Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tên thật Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc), tỉnh Hưng Yên.
Năm 1947, bà được kết nạp Đảng, sau đó làm cán sự Hội Phụ nữ huyện Ân Thi. Tháng 12/1949, theo yêu cầu nhiệm vụ, bà được điều động vào lực lượng Công an, đảm nhiệm công tác phản gián, địch vận, thu thập thông tin về hoạt động của địch trong vùng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tên Nguyễn Doãn Nhi - chỉ huy bốt Cảnh Lâm, bà Bùi Thị Cúc bị địch bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ Công an cách mạng, kiên quyết không khai báo.
Ngày 15/5/1950, bà anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Ngày 15/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh truy tặng bà Huân chương Độc lập hạng ba cùng sáu chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Năm 1995, Nhà nước truy tặng bà danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.