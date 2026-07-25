Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh khu lưu niệm không chỉ là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với nữ Anh hùng Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là một trong những "địa chỉ đỏ" có giá trị đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng CAND.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu lưu niệm

Bộ trưởng đề nghị sau lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến tham quan, tìm hiểu, qua đó khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc cũng như truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu tại lễ khánh thành

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tinh thần anh dũng, kiên cường của Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Xuân Trúc nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời kỳ vọng Công an tỉnh tiếp tục tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, tỉnh thống nhất giao Công an tỉnh tiếp tục quản lý, vận hành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ khánh thành

Mục tiêu là từng bước xây dựng khu lưu niệm trở thành địa chỉ đỏ, không gian văn hóa - lịch sử tiêu biểu của lực lượng CAND và của tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu lưu niệm:

Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Người dân tham quan khu lưu niệm

Nhân dịp này, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu đã trao nhiều phần quà tặng người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại xã Xuân Trúc