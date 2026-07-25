Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 và Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", là dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đã 72 năm trôi qua nhưng ý nghĩa trọng đại và bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; quyết tâm, chung sức, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ) là biểu tượng thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và là không gian dừng chân tưởng nhớ Bác cho nhân dân cùng du khách. Công trình do tỉnh Điện Biên thực hiện, khởi công ngày 26/6/2025 và khánh thành ngày 31/1/2026; bên trong Nhà tưởng niệm đặt tượng Bác Hồ tư thế ngồi (cao 133 cm, nặng hơn 500 kg), toát lên phong thái ung dung, trí tuệ, nhân ái và giản dị của Người.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ tại Di tích Đồi F là không gian tâm linh đặc biệt được xây dựng trên chính ngọn đồi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, chứng kiến sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Công trình được khởi công ngày 13/3/2021, đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, khánh thành năm 2022, với không gian trang nghiêm, linh thiêng, không chỉ tri ân xứng tầm những cống hiến vĩ đại của các Anh hùng liệt sĩ mà còn là điểm đến giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 là nơi yên nghỉ của 645 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 được xây dựng từ năm 1958-1960 trên diện tích 32.472 m², là nơi yên nghỉ của 645 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trải qua hai lần nâng cấp lớn (năm 1993 và 2013), nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt, với Bảng vàng ghi danh khắc liền mạch không dấu câu tượng trưng cho sự tiếp bước không ngừng của các thế hệ, Nghĩa trang A1 là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời là "địa chỉ đỏ" bồi đắp lòng tự hào dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho muôn đời sau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hương Dũng, là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thương binh Phí Hương Dũng cùng gia đình, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công và thân nhân, chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, đối tượng ngày càng được mở rộng, chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm tại gia đình thương binh Phí Hương Dũng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng kính chúc thương binh Phí Hương Dũng và gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách với những người có công ngày càng tốt hơn.

Theo VGP