Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Dân tộc và Tôn giáo chiều 29/4. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chiều 29/4, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban chỉ đạo) của Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị, cùng dự có các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

1 trong 5 Bộ hoàn thành sớm nhất các thủ tục kết nối CSDL quốc gia

Trình bày báo cáo sơ kết, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 57, Đề án 06 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đạt được những bước tạo đà quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ triển khai chưa đạt được như kỳ vọng đề ra.

Ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số trình bày báo cáo sơ kết. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo báo cáo, trong số 15 nhiệm vụ trọng tâm của Quý II, có 6 nội dung công việc được chuyển từ Quý I sang do quá hạn, trong đó có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo ngành, lĩnh vực; kiện toàn tiểu ban chỉ đạo an ninh mạng tại các Bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân các dự án công nghệ thông tin trọng điểm còn ở mức khiêm tốn so với nguồn vốn đã được bố trí. Việc xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn như CSDL về dân tộc và CSDL về tôn giáo đang gặp phải những rào cản nhất định về quy trình thủ tục và cơ chế phối hợp giữa các đầu mối chuyên trách.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm sáng, một trong số đó liên quan đến các hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước. Cụ thể, Trung tâm Chuyển đổi số đã hoàn thành triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ Trung ương đến địa phương trong khoảng 30 ngày.

Hệ thống này đã hỗ trợ hiệu quả việc xử lý văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc và cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. Trong đó, hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã triển khai thử nghiệm, vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo lập trên 16 nghìn tài khoản và tổ chức tập huấn đủ 34 tỉnh thành; đã vận hành kết nối và kịch bản chuyển đổi hệ thống từ cơ quan quốc gia tại trung tâm dữ liệu và ngắt kết nối với hệ thống cũ thuộc Văn phòng Chính phủ từ ngày 28/4/2026.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là 1 trong 5 Bộ được đánh giá là hoàn thành sớm nhất các thủ tục kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Lãnh đạo phải là người tiên phong

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của Trung tâm Chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát và báo cáo tiến độ phần việc được giao, với tinh thần thẳng thắn điểm mặt những vướng mắc thực chất, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn chung chung.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lắng nghe báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chỉ ra toàn thể cán bộ, công chức trong Bộ phải có sự thay đổi căn bản về nhận thức, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, không thể tách rời khỏi công tác chuyên môn hằng ngày.

Nhấn mạnh vai trò gương mẫu, Bộ trưởng khẳng định: "Công tác chuyển đổi số là của tất cả mọi người, từ lãnh đạo trở xuống. Lãnh đạo phải tiên phong. Nếu không dùng dữ liệu số, dữ liệu sẽ không để làm gì. Dữ liệu phải sạch, sống. Nếu không sử dụng nghĩa là dữ liệu chết”.

Để tháo gỡ tâm lý e ngại, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo khích lệ đội ngũ cán bộ cần nhìn nhận rõ những bất cập, "nỗi đau" hiện tại trong quá trình vận hành công việc như một động lực để thay đổi.

Để khắc phục các tồn đọng, Trung tâm Chuyển đổi số được yêu cầu hoàn thiện báo cáo tiến độ, đánh giá công khai và trực diện hiệu quả công việc của từng đơn vị. Việc rà soát nhiệm vụ phải dựa trên chức năng chuyên môn và bám sát khung kiến trúc Chính phủ đã ban hành.

Đối với hệ thống CSDL dân tộc, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo phải xác định rõ mục tiêu quản lý nhà nước, từ đó phân rã thành các trường dữ liệu cụ thể (như tài chính, chính sách, tuyên truyền). Mỗi trường thông tin phải được giao đích danh cho cá nhân và đơn vị phụ trách.

Việc ban hành quyết định phân công phải được thực hiện ngay lập tức, đảm bảo có cá nhân chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi từng hạng mục, chấm dứt tình trạng đùn đẩy khi chỉ còn 7 tháng để hoàn thành mục tiêu năm.

Đặc biệt, với 15 nhiệm vụ trọng tâm (trong đó 6 nhiệm vụ đã quá hạn), các đơn vị phải xác định rõ thời hạn hoàn tất. Thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cần chủ động nhận việc, khách quan, công tâm trong xử lý vướng mắc. Đồng thời, chủ động tham khảo kinh nghiệm triển khai hiệu quả từ các bộ ngành khác, điển hình là CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an, để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với nhiệm vụ CSDL dân tộc, Bộ trưởng nhất trí với đề xuất của Trung tâm Chuyển đổi số về việc thành lập tổ công tác chuyên trách, song ông nhấn mạnh phải có quy chế làm việc, chẳng hạn họp giao ban định kỳ hằng tuần để kiểm điểm tiến độ và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Khẳng định Bộ không thiếu nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, Bộ trưởng chỉ ra vấn đề nằm ở các thủ tục và phân cấp tài chính. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham khảo mô hình tại các bộ, ngành khác đã triển khai thành công, nhằm tối ưu hóa quy trình phê duyệt và giải ngân các dự án.