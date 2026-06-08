Dưới đây là 5 bộ phận ô tô quan trọng mà người dùng ô tô tại Việt Nam nên đặc biệt lưu ý khi xe chạm ngưỡng 100.000km, tương đương với 4 năm sử dụng.

Bugi đánh lửa

So với trước đây, bugi ngày nay có tuổi thọ dài hơn đáng kể, nhất là các loại bugi bạch kim (80.000-100.000km) hoặc iridium (120.000-160.000km). Tuy nhiên, đó cũng chính là “giới hạn an toàn”.

Bugi đóng vai trò tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. Khi bugi mòn, xe có thể xuất hiện các triệu chứng như máy rung, khó khởi động, tăng tốc kém, hao xăng hơn hoặc thậm chí bỏ máy. Việc thay bugi đúng thời điểm không tốn quá nhiều chi phí nhưng lại giúp động cơ vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ hơn.

Lốp xe

Ở mốc 100.000km, hầu như chiếc xe nào cũng đã thay ít nhất một, thậm chí hai bộ lốp vì tuổi thọ lốp thường dao động từ 50.000-80.000km. Với các xe chạy dịch vụ, tài xe thường tiết kiệm cố chạy hơn con số của nhà sản xuất lốp khuyến cáo. Tuy nhiên, mốc 100.000km vẫn là thời điểm chủ xe nên kiểm tra kỹ tình trạng lốp hiện tại.

Ngoài độ sâu gai lốp không nên dưới 1,6mm, người dùng tại Việt Nam cần chú ý các dấu hiệu như mòn không đều, nứt hông lốp, phồng lốp hoặc lốp đã sử dụng quá 5-6 năm dù gai còn dày.

Điều kiện khí hậu nóng ẩm, đường sá gồ ghề và thói quen chở nặng thường xuyên khiến lốp xe tại Việt Nam xuống cấp nhanh hơn. Thay lốp đúng lúc giúp tăng độ bám đường, cải thiện khả năng phanh và đảm bảo an toàn khi đi đường dài.

Dây đai cam (dây curoa cam)

Không giống như lốp xe mòn hoặc bugi cũ, dây đai cam (dây curoa cam) bị hỏng có thể không báo hiệu trước khi hỏng hẳn. Dây đai cam có nhiệm vụ đồng bộ chuyển động giữa trục khuỷu và trục cam. Nếu dây đai này đứt, động cơ có thể mất đồng bộ ngay lập tức, đặc biệt trên các động cơ dạng “interference”, piston có thể va chạm trực tiếp với van, gây hư hỏng động cơ nghiêm trọng.

Đây là bộ phận mà nhiều chủ xe “ngại” thay vì chi phí không rẻ, thường dao động từ 1-3 triệu đồng với xe phổ thông và 4-8 triệu đồng với xe cao cấp. Thế nhưng, việc thay thế bộ phận này vẫn rẻ hơn nhiều so với chi phí sửa chữa động cơ bị hỏng hóc.

Phần lớn nhà sản xuất ô tô khuyến nghị thay dây đai cam trong khoảng 100.000-160.000km. Nhiều gara tại Việt Nam cũng khuyên nên thay sớm hơn nếu xe thường xuyên chạy trong điều kiện khắc nghiệt, kẹt xe hoặc ngập nước.

Ắc quy

Đối với xe xăng thông thường, ắc quy thường có tuổi thọ khoảng 3-5 năm, tương đương với quãng đường 50.000-100.000km. Với tần suất sử dụng phổ biến tại Việt Nam, ắc quy thông thường cần thay mới khi xe mới chạy được khoảng 30.000-60.000km. Vì thế, khi xe chạm mốc 100.000km thì cũng là lúc, ắc quy ô tô buộc phải thay mới nếu trước đó chưa từng thay lần nào.

Dấu hiệu ắc quy yếu gồm đề máy chậm, đèn pha mờ, màn hình giải trí hoặc đồng hồ táp-lô bị reset khi khởi động. Ngoài ra, cần kiểm tra hiện tượng phồng, rò rỉ hoặc ăn mòn ở cọc bình. Riêng với xe hybrid, pin cao áp thường có tuổi thọ dài hơn, nhưng mốc 160.000km là lúc người dùng nên bắt đầu theo dõi kỹ và kiểm tra định kỳ tại đại lý chính hãng.

Ống dẫn nước làm mát

Ống dẫn nước làm mát thường làm bằng cao su, chịu nhiệt và áp suất cao trong thời gian dài nên dễ bị lão hóa. Giống như dây đai cam, ống dẫn nước làm mát cũng dễ bị hỏng đột ngột.

Sau khoảng 100.000-160.000km, các ống này có thể trở nên giòn, nứt hoặc phồng, dẫn đến rò rỉ nước làm mát và nguy cơ quá nhiệt động cơ.

Một mẹo kiểm tra đơn giản là bóp nhẹ ống, nếu quá cứng, quá mềm hoặc không đàn hồi tốt, đó là dấu hiệu nên thay mới. Việc thay ống dẫn nước làm mát sớm sẽ giúp tránh những sự cố “nằm đường” tốn kém và nguy hiểm.

Mốc 100.000 km không phải là dấu chấm hết của một chiếc ô tô, mà là thời điểm “bảo dưỡng lớn” mang tính quyết định. Việc chủ động thay thế các bộ phận quan trọng như bugi, lốp, dây đai cam, ắc quy và ống dẫn nước làm mát sẽ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt trong điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam.

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