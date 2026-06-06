Mùa hè từ lâu được xem là thời điểm vàng để các gia đình thực hiện những chuyến đi chơi xa nhằm xả hơi sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, để hành trình hè thực sự an toàn và trọn vẹn thay vì biến thành một trỉa nghiệm mệt mỏi, thậm chí nguy hiểm, dưới đây là 5 quy tắc an toàn tuyệt đối không được xem nhẹ.

Không "ôm làn trái" nếu đi chậm

Một trong những hình ảnh gây bức xúc nhất trên cao tốc Việt Nam hiện nay là xe chạy chậm nhưng vẫn “án ngữ” làn trái. Trên các tuyến đường cao tốc, làn trái được thiết kế cho xe vượt hoặc di chuyển ở tốc độ tối đa cho phép.

Lái xe nên duy trì tốc độ ổn định ở làn giữa hoặc bên phải, hạn chế bám làn trái nếu đi quá chậm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khi một chiếc xe duy trì tốc độ thấp ở làn này, hệ quả không chỉ là gây ùn ứ mà còn kích hoạt hàng loạt tình huống nguy hiểm khiến xe phía sau buộc phải vượt phải, đánh lái gấp hoặc tạt đầu.

Lái xe văn minh không chỉ là tuân thủ luật, mà còn là ý thức chia sẻ không gian giao thông. Hãy tạo thói quen lái xe đi ở các làn giữa hoặc bên phải và chỉ sử dụng làn trái khi thực sự cần vượt, sau đó nhanh chóng trở lại làn đường cũ.

Giữ "cái đầu lạnh" và cẩn trọng với các tín hiệu đèn

Văn hóa giao thông đường dài luôn tiềm ẩn những va chạm hoặc hiểu lầm không đáng có. Một cú tạt đầu hay phanh gấp hoàn toàn có thể khiến tài xế bực bội, nhất là khi trong xe còn cả gia đình.

Cơn nóng giận làm giảm khả năng phán đoán, tăng rủi ro tai nạn. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực như bấm còi liên tục, tranh cãi hay cố tình chèn ép chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Cơn nóng giận làm giảm khả năng phán đoán, tăng rủi ro tai nạn và đưa tất cả những người ngồi trong xe vào tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đèn pha để "ra hiệu" cũng cần hết sức cẩn trọng. Không ít tài xế có thói quen đá pha để cảnh báo chốt kiểm tra hay yêu cầu xe trước nhường đường. Nhưng lạm dụng đèn pha, đặc biệt vào ban đêm, có thể gây chói mắt nguy hiểm cho xe ngược chiều và vô tình cổ xúy cho thói quen chạy nhanh, vượt ẩu.

Giao phó nhiệm vụ "hoa tiêu" cho người ngồi phụ

Điện thoại thông minh là công cụ hữu ích, nhưng lại khiến sự tập trung khi lái xe suy giảm nghiêm trọng. Chỉ cần 2 giây liếc nhìn màn hình ở tốc độ 100-120 km/h, chiếc xe đã trôi đi hàng chục mét trong trạng thái gần như mù lòa.

Tài xế cần tuyệt đối không dùng điện thoại khi lái xe. Ảnh: Reddit

Giải pháp hiệu quả nhất là phân công rõ ràng vai trò trong xe. Người ngồi ghế phụ sẽ đảm nhận nhiệm vụ "hoa tiêu" như tra cứu bản đồ, theo dõi lộ trình, tìm trạm dừng nghỉ, quán ăn, cây xăng và xử lý các cuộc gọi cần thiết. Tài xế chỉ tập trung vào một việc duy nhất là điều khiển xe an toàn. Sự phối hợp này giúp giảm căng thẳng và hạn chế tối đa những sai sót đáng tiếc.

Kiểm tra xe tổng quát trước chuyến đi dài

Nắng nóng mùa hè luôn khiến ô tô phải hoạt động ở cường độ cao hơn bình thường, đặc biệt là lốp xe và hệ thống làm mát. Vì vậy, đừng bao giờ xuất phát cho một hành trình dài mà chưa kiểm tra kỹ xe.

Việc phát hiện sớm hao mòn hay trục trặc nhỏ có thể giúp bạn tránh được cảnh “chôn chân” giữa đường. Ảnh: Ngô Minh

Những hạng mục tối thiểu cần rà soát gồm độ mòn và áp suất lốp (kể cả lốp dự phòng), mức nước làm mát, dầu máy, dầu phanh, nước rửa kính, tình trạng ắc quy, hệ thống đèn chiếu sáng và gạt mưa.

Việc phát hiện sớm hao mòn hay trục trặc nhỏ có thể giúp bạn tránh được cảnh “chôn chân” giữa đường, tốn kém chi phí cứu hộ và đối mặt rủi ro mất an toàn ở tốc độ cao.

Áp dụng linh hoạt quy tắc 5-3-3

Để bảo toàn thể lực cho người lái và giữ trọn chất lượng chuyến đi, nhiều tài xế giàu kinh nghiệm áp dụng quy tắc 5-3-3.

Thứ nhất, không lái quá khoảng 500km mỗi ngày. Lái xe đường dài liên tục nhiều giờ khiến não bộ và cơ bắp mệt mỏi, phản xạ chậm dần. Cứ sau 2-3 giờ, hãy dừng xe nghỉ ngơi, vươn vai và uống nước.

Sau 2-3 tiếng di chuyển nên dừng xe nghỉ ngơi, vươn vai và uống nước để cơ bắp và não bộ được hồi phục. Ảnh: Vũ Điệp

Thứ hai, cố gắng đến điểm lưu trú trước 3 giờ chiều. Điều này giúp bạn nhận phòng thuận lợi, làm quen môi trường mới và xử lý sự cố nếu có khi trời còn sáng.

Cuối cùng, hãy ở lại mỗi điểm đến ít nhất 3 đêm. Thay vì chạy đua check-in, dành đủ thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp cả gia đình tái tạo năng lượng và tận hưởng đúng nghĩa chuyến du lịch hè.

Một chuyến road trip an toàn không đến từ may mắn, mà từ sự chuẩn bị và ý thức của người cầm lái. Tuân thủ những quy tắc trên không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình, mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh hơn trên những cung đường Việt Nam.

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