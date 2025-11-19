Một đoạn video ghi lại cảnh ô tô của anh Khúc Cao Thế – giáo viên dạy lái xe nổi tiếng trên YouTube và TikTok (tài khoản Teacher Khúc Cao Thế) lùi từ vỉa hè xuống đường và va chạm với xe khách đưa đón học sinh ở Hà Nội đã nhanh chóng gây "bão” mạng xã hội. Tình huống này lập tức thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng lái xe, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều về kỹ năng và ý thức tham gia giao thông.

Sáng 19/11, phía Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã đưa ra nhận định liên quan đến sự việc này.

Xem video:

(Nguồn video: Teacher Khúc Cao Thế)

Theo đại diện Cục CSGT, tài xế xe con đã vi phạm quy tắc lùi xe khi không đảm bảo an toàn, để xảy ra va chạm với xe khách. Bên cạnh đó, việc lùi xe từ bãi đỗ ra đường chính thì phải tuân thủ việc nhường đường cho xe trên đường chính đi tới.

Về phía xe khách, mặc dù đã quan sát thấy xe con đang lùi nhưng do không có ý thức và thói quen nhường đường để đảm bảo an toàn, nên vẫn cố điều khiển xe lách qua xe con.

Theo Cục CSGT, việc nhường đường ở đây là ý thức văn hóa giao thông, ý thức phải đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác.

"Cũng may là hậu quả không lớn, chỉ va chạm nhẹ, nhưng thái độ và ý thức tham gia giao thông của tài xế cho thấy cần phải rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, kiên trì xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông vì mình, vì mọi người", đại diện Cục CSGT nêu quan điểm.

Phía Cục CSGT cũng cho rằng, lùi xe là kỹ năng khó trong quy trình thao tác lái xe, đòi hỏi người lái xe phải tập trung quan sát và xử lý nhuần nhuyễn giữa thao tác lái xe kết hợp với côn (với xe số sàn), ga và phanh.

Để tuân thủ pháp luật cũng như các quy tắc an toàn khi lùi xe, Cục CSGT đưa ra 6 lưu ý như sau:

1. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn;

2. Không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc;

3. Trước khi lùi xe nên đi một vòng quanh xe quan sát kỹ địa hình, định hình hướng đi chuyển của để khi lùi;

4. Bật xi nhan hướng xe cần đi lùi tới;

5. Giữ tốc độ chậm và có thể đứng lại khi gặp chướng ngại vật hoặc nguy hiểm;

6. Nếu lùi từ ngõ, vỉa hè, đường nhánh ra đường chính phải nhường đường cho người trên đường chính đi tới.

Tình huống diễn ra vào 17h23 ngày 17/11 trên một tuyến đường ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, một giáo viên dạy lái xe khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok - anh Khúc Cao Thế (thường trú tại Hà Nội) đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đoạn video ghi lại tình huống va chạm giữa xe con đang lùi và một xe khách trên đường. Trong đó, anh Thế là người trực tiếp cầm lái ô tô con màu trắng.

Theo đoạn video, chiếc xe con có dòng chữ "Teacher Khúc Cao Thế" từ trên vỉa hè bên phải, lùi chậm xuống lòng đường thì ở phía sau, chiếc xe khách 29 chỗ cũng đang lao tới. Tài xế xe khách bấm còi inh ỏi, đồng thời đánh lái nhẹ về phía bên trái làn đường ngược chiều để tránh.

Chiếc xe con do anh Thế điều khiển "bỏ mặc" tiếng còi cảnh báo từ xe khách, vẫn tiếp tục lùi ra giữa đường, dẫn đến hậu quả bị xe khách húc vào đuôi.

Lập tức, anh Khúc Cao Thế đã xuống xe, thái độ bức xúc, có lời lẽ "mắng chửi", văng tục và chỉ tay ra hiệu cho tài xế xe khách xuống xe giải quyết. Hai bên sau đó tiếp tục tranh cãi đúng - sai, không ai nhường ai.

