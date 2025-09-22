Nguy cơ tiềm ẩn từ thao tác lùi xe vào cây xăng

Mới đây, vụ việc chiếc SUV hạng sang hiệu Mercedes-Benz trong lúc vào cây xăng đã tông đổ một cột bơm gây cháy nổ khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng. Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes-Benz, mang biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng.

(Nguồn video: Nguyễn Quốc Phương)

Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm xăng đổ sập, đè lên một nhân viên cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng phát, bao trùm và bén sang hai chiếc xe máy. Nam nhân viên bị trụ đè trúng hoảng loạn vùng vẫy thoát thân, trong khi các đồng nghiệp lập tức lao vào dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Trên thực tế, đây không phải trường hợp hy hữu khi ô tô gây náo loạn tại trạm xăng, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Vào ngày 17/5/2025, tại QL 49, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng (TP Huế) xảy ra vụ cháy cây xăng và xe ô tô. Nguyên nhân là khi rời cây xăng, tài xế đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao thẳng vào 2 cột xăng, gây cháy. Lửa lan làm chiếc xe cháy rụi và cháy luôn một số cột bơm xăng.

Chiếc xe cùng một số cột bơm xăng bị cháy rụi sau cú lùi xe bất cẩn của tài xế tại TP Huế. Ảnh: OFFB

Trước đó, vào ngày 26/4, nhiều người đang đổ xăng ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã hoảng hốt khi một ô tô đang dừng đổ xăng thì bất ngờ tăng tốc một vòng quay rồi tông sập trụ bơm xăng cùng 3 xe máy.

Theo camera ghi lại, chiếc ô tô do một người đàn ông điều khiển đã ghé vào cây xăng đổ xăng. Sau khi đổ xăng xong, bất ngờ chiếc xe lùi lại với tốc độ rất nhanh rồi tiến về trước, đảo quanh một vòng trước khi tông vào các xe máy khiến người đổ xăng bị hất văng ra ngoài. Sau đó, ô tô này tiếp tục tông sập trụ bơm xăng rồi mới dừng lại.

Làm việc với công an sau vụ tai nạn, người lái ô tô khai do đạp nhầm chân phanh thành chân ga trong lúc di chuyển nên đã gây ra sự cố.

Những sự cố vừa qua không chỉ đơn thuần là tai nạn giao thông đáng tiếc, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến các tài xế: cần tuyệt đối thận trọng khi điều khiển phương tiện ở những không gian chật hẹp, đông người, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như trạm xăng dầu, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Làm thế nào để lùi xe an toàn khi đi đổ xăng?

Trao đổi với VietNamNet, ông Nghiêm Xuân Đỉnh - Phụ trách đào tạo của Trung tâm đào tạo lái xe LOD (Hà Nội) cho biết, khi vào các cây xăng, do đặc thù không gian chật hẹp, hơi dốc nhẹ, đồng thời nắp bình xăng ô tô đa số được bố trí ở phía đuôi xe nên tài xế thường phải lùi vào.

"Khác với tiến thẳng, khi lùi xe, góc quan sát của tài xế thường bị hạn chế, điểm mù nhiều hơn, lại dễ nhầm lẫn giữa chân ga và phanh. Với xe số tự động, chỉ một cú “chồm” khi đạp nhầm chân ga cũng đủ để phương tiện lao đi không kiểm soát", ông Đỉnh phân tích.

Theo vị chuyên gia này, trạm xăng lại là khu vực đặc biệt nguy hiểm, vì xung quanh luôn có cột bơm, hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, cùng lượng lớn xe máy và người di chuyển liên tục. Bất kỳ va chạm nào với cột bơm cũng có thể dẫn đến cháy nổ, hoặc va chạm với xe khác như những tình huống vừa xảy ra.

Để hạn chế tối đa sai sót, ông Đỉnh đưa ra một số nguyên tắc khi lùi vào trạm xăng như sau:

Quan sát kỹ lưỡng: Trước khi vào đổ xăng, tài xế cần căn trước vị trí xe sẽ lùi vào; kiểm tra toàn cảnh qua gương chiếu hậu và nếu cần thì quay đầu trực tiếp để nhìn phía sau. Đặc biệt, phải chú ý người đi bộ và xe máy vốn di chuyển bất ngờ trong khu vực hẹp.

Điều khiển thật chậm: Tuyệt đối không đạp ga khi lùi xe, chỉ dùng phanh để kiểm soát tốc độ. Nếu là xe số sàn, giữ vòng tua thấp; với xe số tự động, chỉ cần nhả phanh nhẹ, xe sẽ tự lùi. Thao tác “lùi nhích” an toàn hơn rất nhiều so với cố lùi nhanh để chiếm chỗ.

Giữ khoảng cách hợp lý: Vòi bơm xăng có độ dài đủ để không cần lùi quá sát cột bơm. Giữ khoảng cách vừa phải vừa giúp thao tác dễ hơn, vừa tạo khoảng trống an toàn nếu cần xử lý tình huống.

Chuyển số và kéo phanh tay: Sau khi xe dừng trong trạm, phải chuyển về số P (xe tự động) hoặc về số mo kết hợp kéo phanh tay (xe số sàn). Điều này ngăn xe trôi bất ngờ, nhất là khi có tác động từ bên ngoài.

Bình tĩnh xử lý: Nếu thấy lệch hướng hoặc có chướng ngại phía sau, nên dừng hẳn, chỉnh lại góc đánh lái rồi lùi tiếp. Việc cố gắng “lùi gấp” để hoàn thành thao tác dễ dẫn đến va chạm ngoài ý muốn.

Tận dụng công nghệ hỗ trợ: Camera lùi, cảm biến cảnh báo va chạm hay gương phụ góc rộng là những trợ thủ đắc lực giúp hạn chế điểm mù. Nhiều mẫu xe mới còn có hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đặc biệt hữu ích tại các trạm xăng đông đúc. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ, tài xế vẫn phải chủ động quan sát và kiểm soát tay lái.

