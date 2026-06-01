Sau vòng 25 LPBank V-League, ba đội bóng gồm: SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND chưa thể trụ hạng. Trong các đội bóng này, một đội phải xuống hạng trực tiếp, một đội nhận vé đá trận play-off "sinh tử" với đội xếp thứ nhì ở giải hạng Nhất là CLB Bắc Ninh.

Vòng 26 V-League trở nên vô cùng kịch tính khi cả SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đều cùng có 21 điểm. Thành tích đối đầu trực tiếp cùng hiệu số phụ sẽ được dùng để phân định thứ hạng chung cuộc trong trường hợp các đội tiếp tục bằng điểm sau khi V-League hạ màn.

Một trong ba đội nhận vé xuống hạng trực tiếp.

Tuy nhiên, kịch bản ở vòng cuối được dự đoán rất khó lường, khi ba đội bóng trên đều làm tất cả để trụ hạng. Becamex TP.HCM là đội gặp bất lợi nhất khi thua về hiệu số đối đầu khi tính với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, đồng nghĩa với việc không còn quyền tự quyết.

Tiếp đón HAGL ở vòng cuối, về lý thuyết đây là trận đấu "dễ thở" với đội bóng đất Thủ khi đội khách trụ hạng thành công sau vòng 25. Nhưng bất lợi về đối đầu trong cuộc đua trụ hạng, Becamex TP.HCM phải dốc toàn lực tìm kiếm một chiến thắng và hy vọng vào những kết quả có lợi ở hai trận đấu của SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

Tương tự, SHB Đà Nẵng tiếp đón Thanh Hóa đã trụ hạng. PVF-CAND làm khách trên sân của SLNA - đội bóng hết mục tiêu ở mùa giải năm nay.

Becamex TP.HCM và PVF-CAND ở thế bất lợi.

Nhiều kịch bản có thể xảy ra ở vòng đấu cuối V-League. Nếu cả 3 đội cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua, SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công, PVF-CAND đá play-off, còn Becamex TP.HCM xuống hạng.

Nếu SHB Đà Nẵng thắng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND không thắng, hai đội bóng này sẽ đá play-off và xuống hạng. Nếu SHB Đà Nẵng hòa hoặc thua, cơ hội trụ hạng sẽ đến với Becamex TP.HCM và PVF-CAND.